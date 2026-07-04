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В Минобороны Норвегии заявили, что не обещали поставлять ракеты Киеву - РИА Новости, 04.07.2026
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В Минобороны Норвегии заявили, что не обещали поставлять ракеты Киеву

Минобороны Норвегии: Осло не обещал поставлять ракеты Украине и платить за них

CC BY-SA 3.0 / Michal Klajban / Здание Министерства иностранных дел Норвегии в Осло
Здание Министерства иностранных дел Норвегии в Осло - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Michal Klajban /
Здание Министерства иностранных дел Норвегии в Осло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замминистра обороны Норвегии Андреас Флом заявил, что Осло не обещал поставлять и платить за ракеты Киеву, а лишь выражал готовность сделать это.
  • Флом пояснил, что приобрести ракеты сложно в связи с глобальным дефицитом современного ПВО.
  • В июне газета New York Times писала, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Замминистра обороны Норвегии Андреас Флом заявил, что Осло не обещал поставлять ракеты Киеву и платить за них, а лишь выражал готовность сделать это.
Флом отреагировал на статью газеты VG, в которой говорилось, что Норвегия пообещала Украине профинансировать закупку 200 ракет, которые, согласно заявлениям Киева, поставлены не были.
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"То, что, как пишет VG, Норвегия взяла на себя обязательства поставлять и платить за ракеты (Киеву - ред.), - неправда", - заявил чиновник в комментарии VG.

Он пояснил, что верным будет сказать, что Норвегия выразила готовность оплатить ракеты ПВО, если у Украины получится их приобрести. Флом добавил, что в связи с глобальным дефицитом современного ПВО приобрести ракеты сложно.
В июне газета New York Times писала, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Зеленский в начале июня признавал, что украинская ПВО не может справиться с баллистическими ракетами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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