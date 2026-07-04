В Минобороны Норвегии заявили, что не обещали поставлять ракеты Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ Замминистра обороны Норвегии Андреас Флом заявил, что Осло не обещал поставлять и платить за ракеты Киеву, а лишь выражал готовность сделать это.

Флом пояснил, что приобрести ракеты сложно в связи с глобальным дефицитом современного ПВО.

В июне газета New York Times писала, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Замминистра обороны Норвегии Андреас Флом заявил, что Осло не обещал поставлять ракеты Киеву и платить за них, а лишь выражал готовность сделать это.

Флом отреагировал на статью газеты VG, в которой говорилось, что Норвегия пообещала Украине профинансировать закупку 200 ракет, которые, согласно заявлениям Киева, поставлены не были.

« "То, что, как пишет VG, Норвегия взяла на себя обязательства поставлять и платить за ракеты (Киеву - ред.), - неправда", - заявил чиновник в комментарии VG.

Он пояснил, что верным будет сказать, что Норвегия выразила готовность оплатить ракеты ПВО, если у Украины получится их приобрести. Флом добавил, что в связи с глобальным дефицитом современного ПВО приобрести ракеты сложно.

В июне газета New York Times писала, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Зеленский в начале июня признавал, что украинская ПВО не может справиться с баллистическими ракетами.