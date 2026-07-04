ВС России нанесли удары по нефтебазе в Запорожье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ с применением БПЛА "Герань-4" и "Гербера" нанесли удары по нефтебазе "Канцеровка" в Запорожской области.
- В результате попаданий нефтебаза получила значительные повреждения.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ВС РФ с применением БПЛА "Герань-4" и "Гербера" нанесли удары по нефтебазе "Канцеровка" в Запорожье, сообщили в Минобороны России.
"В целях снижения военно-экономического потенциала противника с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань-4" и "Гербера" нанесены удары по нефтебазе "Канцеровка" в районе населенного пункта Высокогорное в Запорожская области", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что в результате попаданий объект получил значительные повреждения.
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