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ВС России нанесли удары по нефтебазе в Запорожье

Краткий пересказ от РИА ИИ ВС РФ с применением БПЛА "Герань-4" и "Гербера" нанесли удары по нефтебазе "Канцеровка" в Запорожской области.

В результате попаданий нефтебаза получила значительные повреждения.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ВС РФ с применением БПЛА "Герань-4" и "Гербера" нанесли удары по нефтебазе "Канцеровка" в Запорожье, сообщили в Минобороны России.

"В целях снижения военно-экономического потенциала противника с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань-4" и "Гербера" нанесены удары по нефтебазе "Канцеровка" в районе населенного пункта Высокогорное в Запорожская области", - говорится в сообщении.