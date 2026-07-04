Древние "хоббиты" оказались падальщиками и не умели пользоваться огнем

Краткий пересказ от РИА ИИ Карликовые люди вида Homo floresiensis, вероятно, не охотились на крупную дичь и не умели добывать и использовать огонь.

Вероятно, Homo floresiensis получали остатки мяса после трапезы комодских варанов.

Рацион Homo floresiensis состоял преимущественно из сырого мяса, плодов и насекомых.

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Карликовые люди вида Homo floresiensis, прозванные "хоббитами", скорее всего, не охотились на крупную дичь и не умели добывать и использовать огонь, а просто подбирали мясо с костей животных, убитых комодскими варанами, свидетельствует статья в журнале Карликовые люди вида Homo floresiensis, прозванные "хоббитами", скорее всего, не охотились на крупную дичь и не умели добывать и использовать огонь, а просто подбирали мясо с костей животных, убитых комодскими варанами, свидетельствует статья в журнале Science Advances

Как отмечается в материале, флоресскому человеку, обитавшему на территории современной Индонезии , зачастую приписывают охоту на крупную дичь и использование огня, но исследователи считают, что этот вид не был способен на такое сложное поведение.

"Результаты <...> исследования костных останков <...> показывают, что комодские вараны, вероятно, первыми получали доступ к этим останкам, оставляя H. floresiensis лишь части плоти с низкой пищевой ценностью, которые те доедали. <...> Более того <...> отсутствуют признаки преднамеренного использования огня", — говорится в исследовании.

Ученые изучили кости карликовых стегодонов — вымерших млекопитающих, близких родственников современных слонов — а также несколько других образцов, которые позволили им прийти к выводу, что именно гигантские вараны ловили добычу первыми, а Homo floresiensis появлялись позже, когда хищник уже насыщался, и срезали остатки мяса с обглоданных костей.