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Древние "хоббиты" оказались падальщиками и не умели пользоваться огнем - РИА Новости, 04.07.2026
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Наука
 
02:57 04.07.2026 (обновлено: 05:23 04.07.2026)
Древние "хоббиты" оказались падальщиками и не умели пользоваться огнем

Люди, прозванные хоббитами, не охотились на крупную дичь и не добывали огонь

© Фото : Griffith UniversityНаскальный рисунок, найденный в горной пещере на острове Калимантан в Индонезии
Наскальный рисунок, найденный в горной пещере на острове Калимантан в Индонезии - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Griffith University
Наскальный рисунок, найденный в горной пещере на острове Калимантан в Индонезии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Карликовые люди вида Homo floresiensis, вероятно, не охотились на крупную дичь и не умели добывать и использовать огонь.
  • Вероятно, Homo floresiensis получали остатки мяса после трапезы комодских варанов.
  • Рацион Homo floresiensis состоял преимущественно из сырого мяса, плодов и насекомых.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Карликовые люди вида Homo floresiensis, прозванные "хоббитами", скорее всего, не охотились на крупную дичь и не умели добывать и использовать огонь, а просто подбирали мясо с костей животных, убитых комодскими варанами, свидетельствует статья в журнале Science Advances.
Как отмечается в материале, флоресскому человеку, обитавшему на территории современной Индонезии, зачастую приписывают охоту на крупную дичь и использование огня, но исследователи считают, что этот вид не был способен на такое сложное поведение.
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"Результаты <...> исследования костных останков <...> показывают, что комодские вараны, вероятно, первыми получали доступ к этим останкам, оставляя H. floresiensis лишь части плоти с низкой пищевой ценностью, которые те доедали. <...> Более того <...> отсутствуют признаки преднамеренного использования огня", — говорится в исследовании.
Ученые изучили кости карликовых стегодонов — вымерших млекопитающих, близких родственников современных слонов — а также несколько других образцов, которые позволили им прийти к выводу, что именно гигантские вараны ловили добычу первыми, а Homo floresiensis появлялись позже, когда хищник уже насыщался, и срезали остатки мяса с обглоданных костей.
Кроме того, ученые выяснили, что "хоббиты" не использовали огонь, так как на изученных ими древних костях не было найдено ни одного обожженного фрагмента. Таким образом, рацион Homo floresiensis состоял преимущественно из сырого мяса, плодов и насекомых.
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