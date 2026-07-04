Обследование крыши здания панорамы в Севастополе займет не менее месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Обследование крыши здания панорамы в Севастополе, поврежденной в результате атаки беспилотника ВСУ, займет не менее четырех недель, сообщил РИА Новости директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

Ранее он сообщил, что восстановление кровли здания музея-панорамы "Оборона Севастополя" является первоочередной задачей, поскольку здание не защищено от осадков, сделать это необходимо в текущем году.