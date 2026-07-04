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Обследование крыши здания панорамы в Севастополе займет не менее месяца - РИА Новости, 04.07.2026
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07:32 04.07.2026
Обследование крыши здания панорамы в Севастополе займет не менее месяца

Обследование поврежденной ВСУ крыши панорамы в Севастополе займет четыре недели

© Фото : Музей обороны Севастополя/VKДиректор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин после удара ВСУ
Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин после удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Музей обороны Севастополя/VK
Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин после удара ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обследование крыши здания панорамы в Севастополе, поврежденной в результате атаки беспилотника ВСУ, займет не менее четырех недель.
  • Восстановление кровли здания музея-панорамы «Оборона Севастополя» является первоочередной задачей и должно быть выполнено в текущем году.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Обследование крыши здания панорамы в Севастополе, поврежденной в результате атаки беспилотника ВСУ, займет не менее четырех недель, сообщил РИА Новости директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.
"Ориентировочные сроки выполнения обследования крыши - 4 недели", - сказал Смородкин, отметив, что это предварительные сроки и они могут увеличиться.
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Ранее он сообщил, что восстановление кровли здания музея-панорамы "Оборона Севастополя" является первоочередной задачей, поскольку здание не защищено от осадков, сделать это необходимо в текущем году.
Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по Музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
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