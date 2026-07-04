В Москве мошенники арендуют квартиры для конспирации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники арендуют на сутки квартиры для конспирации, куда по указке приходят жертвы и оставляют деньги.
- Злоумышленники могут попросить пострадавшего оставить наличные в почтовых ящиках многоквартирных домов.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мошенники арендуют на сутки квартиры для конспирации, куда по указке приходят жертвы и оставляют деньги, сообщает столичная прокуратура.
"Мошенники для конспирации и последующего хищения денежных средств используют съемные на сутки квартиры. Они также могут попросить пострадавшего оставить наличность в почтовых ящиках многоквартирных домов", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Так, жительница района Ростокино по указке звонивших, которые представились ей сотрудниками силового ведомства, под предлогом сохранения сбережений дважды приходила в арендованную квартиру, где оставила в микроволновке более двух миллионов рублей.
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