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В Москве мошенники арендуют квартиры для конспирации - РИА Новости, 04.07.2026
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12:12 04.07.2026
В Москве мошенники арендуют квартиры для конспирации

Мошенники арендуют квартиры, где убеждают жертв оставлять деньги

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники арендуют на сутки квартиры для конспирации, куда по указке приходят жертвы и оставляют деньги.
  • Злоумышленники могут попросить пострадавшего оставить наличные в почтовых ящиках многоквартирных домов.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мошенники арендуют на сутки квартиры для конспирации, куда по указке приходят жертвы и оставляют деньги, сообщает столичная прокуратура.
"Мошенники для конспирации и последующего хищения денежных средств используют съемные на сутки квартиры. Они также могут попросить пострадавшего оставить наличность в почтовых ящиках многоквартирных домов", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Так, жительница района Ростокино по указке звонивших, которые представились ей сотрудниками силового ведомства, под предлогом сохранения сбережений дважды приходила в арендованную квартиру, где оставила в микроволновке более двух миллионов рублей.
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