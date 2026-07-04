В Москве мошенники арендуют квартиры для конспирации

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мошенники арендуют на сутки квартиры для конспирации, куда по указке приходят жертвы и оставляют деньги, сообщает столичная прокуратура.

Так, жительница района Ростокино по указке звонивших, которые представились ей сотрудниками силового ведомства, под предлогом сохранения сбережений дважды приходила в арендованную квартиру, где оставила в микроволновке более двух миллионов рублей.