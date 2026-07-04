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Эксперт назвала самый опасный канал связи, который используют мошенники - РИА Новости, 04.07.2026
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07:59 04.07.2026
Эксперт назвала самый опасный канал связи, который используют мошенники

Шилина: переписка в мессенджере с мошенником опаснее, чем телефонный разговор

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переписка в мессенджере с мошенником несет больше рисков, чем телефонный разговор, так как дает аферистам дополнительное время на анализ.
  • Через переписку в мессенджере можно невольно установить себе вредоносное программное обеспечение.
  • Нельзя открывать подозрительные файлы и переходить по ссылкам, присланным в сообщениях, даже если они приходят от знакомых людей.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Переписка в мессенджере с мошенником несет больше рисков, чем телефонный разговор, потому что дает аферистам дополнительное время на анализ, чтобы выстроить максимально убедительную атаку, сообщила РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.
"Вести переписку с мошенником в мессенджере не стоит. Более того, в этом есть даже больше рисков, чем в телефонном разговоре. В отличие от голоса, переписка дает аферистам дополнительное время на анализ, чтобы выстроить максимально убедительную атаку. Если от мошенника приходит подозрительное сообщение, лучшее, что вы можете сделать — немедленно прекратить диалог", - рассказала Шилина.
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Эксперт отметила, что через такую переписку можно невольно установить себе вредоносное программное обеспечение. Если сообщение вызывает хоть малейшее сомнение, лучше перестраховаться, подчеркнула она.
"Например, вы получаете сообщение от друга (чей аккаунт уже взломали) с просьбой срочно посмотреть фото или видео. Или вам присылают открытку с поздравлением в виде файла — его ни в коем случае нельзя устанавливать. Или присылают ссылки, ведущие на поддельные сайты, которые практически неотличимы от официальных страниц банков или официальных ресурсов. Введя там свои данные, вы сами передадите их преступникам", - добавила собеседница агентства.
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