Эксперт назвала самый опасный канал связи, который используют мошенники

Краткий пересказ от РИА ИИ Переписка в мессенджере с мошенником несет больше рисков, чем телефонный разговор, так как дает аферистам дополнительное время на анализ.

Через переписку в мессенджере можно невольно установить себе вредоносное программное обеспечение.

Нельзя открывать подозрительные файлы и переходить по ссылкам, присланным в сообщениях, даже если они приходят от знакомых людей.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Переписка в мессенджере с мошенником несет больше рисков, чем телефонный разговор, потому что дает аферистам дополнительное время на анализ, чтобы выстроить максимально убедительную атаку, сообщила РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

"Вести переписку с мошенником в мессенджере не стоит. Более того, в этом есть даже больше рисков, чем в телефонном разговоре. В отличие от голоса, переписка дает аферистам дополнительное время на анализ, чтобы выстроить максимально убедительную атаку. Если от мошенника приходит подозрительное сообщение, лучшее, что вы можете сделать — немедленно прекратить диалог", - рассказала Шилина.

Эксперт отметила, что через такую переписку можно невольно установить себе вредоносное программное обеспечение. Если сообщение вызывает хоть малейшее сомнение, лучше перестраховаться, подчеркнула она.