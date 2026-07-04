В России выявили новый способ мошенничества, рассчитанный на любопытство

Краткий пересказ от РИА ИИ В России выявлен новый способ мошенничества, рассчитанный на любопытство.

Мошенники отправляют сообщения о нарушении режима тишины по адресу проживания и предлагают перейти по ссылке для ознакомления с ситуацией.

Эксперт советует не переходить по ссылкам и не вступать в разговоры с незнакомыми людьми.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Новый способ мошенничества, рассчитанный на любопытство, выявлен в РФ, он связан с сообщением о нарушении режима тишины, сообщил РИА Новости заслуженный юрист России, ученый-правовед, руководитель проекта проекта "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев.

"Выявлен новый способ мошенничества. В мессенджере человеку приходит сообщение, что по адресу его проживания зарегистрировано обращение граждан о нарушении режима тишины. Просьба ознакомиться и дать пояснения. Далее идет ссылка", - сказал Соловьев

По его словам, данный способ рассчитан на любопытство человека - потенциальной жертвы и желание узнать, что произошло в доме. Также на стремление доказать свою непричастность к инциденту.

"В случае перехода по ссылке включается традиционный мошеннический механизм. С последующими звонками от "правоохранительных" органов, вовлечением в вербовки и совершение тяжких преступлений", - сказал эксперт.