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В России выявили новый способ мошенничества, рассчитанный на любопытство - РИА Новости, 04.07.2026
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07:05 04.07.2026
В России выявили новый способ мошенничества, рассчитанный на любопытство

Мошенники рассылают сообщения о нарушении режима тишины с опасной ссылкой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России выявлен новый способ мошенничества, рассчитанный на любопытство.
  • Мошенники отправляют сообщения о нарушении режима тишины по адресу проживания и предлагают перейти по ссылке для ознакомления с ситуацией.
  • Эксперт советует не переходить по ссылкам и не вступать в разговоры с незнакомыми людьми.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Новый способ мошенничества, рассчитанный на любопытство, выявлен в РФ, он связан с сообщением о нарушении режима тишины, сообщил РИА Новости заслуженный юрист России, ученый-правовед, руководитель проекта проекта "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев.
"Выявлен новый способ мошенничества. В мессенджере человеку приходит сообщение, что по адресу его проживания зарегистрировано обращение граждан о нарушении режима тишины. Просьба ознакомиться и дать пояснения. Далее идет ссылка", - сказал Соловьев.
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По его словам, данный способ рассчитан на любопытство человека - потенциальной жертвы и желание узнать, что произошло в доме. Также на стремление доказать свою непричастность к инциденту.
"В случае перехода по ссылке включается традиционный мошеннический механизм. С последующими звонками от "правоохранительных" органов, вовлечением в вербовки и совершение тяжких преступлений", - сказал эксперт.
Соловьев напомнил, что нельзя переходить по ссылке и вступать в разговоры с незнакомыми людьми.
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