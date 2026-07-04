Мошенники стали чаще звонить от лица пенсионных фондов и соцслужб

Краткий пересказ от РИА ИИ В 2026 году мошенники стали чаще звонить от лица пенсионных фондов и социальных служб.

Доля таких вызовов, ориентированных на людей старше 55 лет, выросла до 20% с 13% по сравнению с предыдущим годом.

На втором месте по популярности сценариев в первом полугодии — звонки от лица госорганов с долей 16%.

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Мошенники в 2026 году стали чаще звонить от лица пенсионных фондов и социальных служб — доля таких вызовов, ориентированных на людей старше 55 лет, за год выросла до 20% с 13%, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник".

"Злоумышленники изменили тактику: если раньше наиболее распространенной схемой были предложения об инвестициях и дополнительном доходе, то сейчас чаще всего совершаются звонки от имени сотрудников пенсионных и социальных фондов — доля таких вызовов, ориентированных на людей старше 55 лет, выросла до 20% с 13% годом ранее", — сообщили там.

По данным аналитиков, на втором месте по популярности сценариев в первом полугодии — звонки от лица госорганов с долей 16%, а на третьем — предложения якобы от операторов связи с долей 14%.