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Мошенники стали чаще звонить от лица пенсионных фондов и соцслужб - РИА Новости, 04.07.2026
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05:51 04.07.2026 (обновлено: 13:14 04.07.2026)
Мошенники стали чаще звонить от лица пенсионных фондов и соцслужб

Мошенники стали чаще звонить россиянам от лица пенсионных фондов и соцслужб

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2026 году мошенники стали чаще звонить от лица пенсионных фондов и социальных служб.
  • Доля таких вызовов, ориентированных на людей старше 55 лет, выросла до 20% с 13% по сравнению с предыдущим годом.
  • На втором месте по популярности сценариев в первом полугодии — звонки от лица госорганов с долей 16%.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Мошенники в 2026 году стали чаще звонить от лица пенсионных фондов и социальных служб — доля таких вызовов, ориентированных на людей старше 55 лет, за год выросла до 20% с 13%, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник".
"Злоумышленники изменили тактику: если раньше наиболее распространенной схемой были предложения об инвестициях и дополнительном доходе, то сейчас чаще всего совершаются звонки от имени сотрудников пенсионных и социальных фондов — доля таких вызовов, ориентированных на людей старше 55 лет, выросла до 20% с 13% годом ранее", — сообщили там.
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По данным аналитиков, на втором месте по популярности сценариев в первом полугодии — звонки от лица госорганов с долей 16%, а на третьем — предложения якобы от операторов связи с долей 14%.
Отмечается, что чаще всего мошенники совершали звонки в марте — на этот период приходится 20% от всех звонков за полгода. В то же время за первую половину года общее количество нежелательных звонков сократилось на 30% в годовом выражении.
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