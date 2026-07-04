Мошенники обещают работникам на удаленке вернуть плату за интернет

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники под видом сотрудников СФР или ФНС обещают удаленно работающим россиянам возместить траты за использование домашнего интернета.

Аферисты предлагают пройти идентификацию через «Госуслуги» и назвать платежные реквизиты карты для «оформления компенсации».

Государственные ведомства не выплачивают автоматические компенсации за использование личной техники, и не стоит сообщать коды подтверждения из SMS.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мошенники под видом налоговой или Соцфонда стали обещать работающим удаленно россиянам возместить траты за использование домашнего интернета, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Мошенники в соцсетях ищут граждан, работающих удаленно, а затем звонят им или присылают сообщения якобы от лица сотрудников СФР или ФНС с обещаниями крупных выплат за использование домашнего интернета, ПК или аренду оборудования", - рассказали там.

При этом чтобы "оформить компенсацию", аферисты предлагают пройти быструю идентификацию через "Госуслуги" и назвать платежные реквизиты карты, уточнили в "Мошеловке". Если это сделать, то можно лишиться как доступа к своему аккаунту в госсервисе, так и денег.