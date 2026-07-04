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Мошенники обещают работникам на удаленке вернуть плату за интернет - РИА Новости, 04.07.2026
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02:45 04.07.2026
Мошенники обещают работникам на удаленке вернуть плату за интернет

Мошенники под видом ФНС обещают возместить расходы за домашний интернет

© Fotolia / denisismagilovДевушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Fotolia / denisismagilov
Девушка работает за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники под видом сотрудников СФР или ФНС обещают удаленно работающим россиянам возместить траты за использование домашнего интернета.
  • Аферисты предлагают пройти идентификацию через «Госуслуги» и назвать платежные реквизиты карты для «оформления компенсации».
  • Государственные ведомства не выплачивают автоматические компенсации за использование личной техники, и не стоит сообщать коды подтверждения из SMS.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мошенники под видом налоговой или Соцфонда стали обещать работающим удаленно россиянам возместить траты за использование домашнего интернета, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники в соцсетях ищут граждан, работающих удаленно, а затем звонят им или присылают сообщения якобы от лица сотрудников СФР или ФНС с обещаниями крупных выплат за использование домашнего интернета, ПК или аренду оборудования", - рассказали там.
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При этом чтобы "оформить компенсацию", аферисты предлагают пройти быструю идентификацию через "Госуслуги" и назвать платежные реквизиты карты, уточнили в "Мошеловке". Если это сделать, то можно лишиться как доступа к своему аккаунту в госсервисе, так и денег.
Аналитики напоминают, что государственные ведомства не выплачивают автоматические компенсации за использование личной техники. "Никому и никогда не сообщайте коды подтверждения из смс - это прямые ключи к потере контроля над вашими аккаунтами и счетами", - добавили они.
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