Глава Приднестровья призвал Молдавию отменить репрессивные нормы

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что Молдавии необходимо отменить репрессивные нормы в уголовном кодексе в отношении приднестровцев для проведения переговоров на своей территории.

ТИРАСПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Молдавии для переговоров на своей территории надо отменить репрессивные нормы в уголовном кодексе в отношении приднестровцев, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Ранее глава МИД ПМР Виталий Игнатьев предложил провести встречу переговорщиков от Тирасполя и Кишинева в ближайший период в одном из офисов миссии ОБСЕ на территории Приднестровья для обсуждения актуальных вопросов повестки дня.

В свою очередь, молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь сообщил, что власти Молдавии готовы провести встречу в формате "1+1" в конце июля в Кишиневе и обсудить вопросы так называемого фонда конвергенции, который, по его словам, будет частью постепенного процесса экономической реинтеграции Приднестровья.

"Если молдавская сторона хочет восстановить прежнюю практику встреч на своей территории - пожалуйста, мы не против. Только для начала отмените репрессивные нормы в своем уголовном кодексе, угрожающие каждому жителю Приднестровья", - сказал Красносельский.

Лидер ПМР также отметил, что Кишинев упрямо держится за этот инструмент политизированного преследования приднестровцев, даже несмотря на его критику со стороны бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Еврокомиссии. По его словам, это говорит о многом.

"А кто изначально разрушил существовавший ранее порядок очередности проведения встреч переговорного процесса? Не Молдова ли, которая, во-первых, отказалась от договоренности о передвижении должностных лиц сторон, заключенной под гарантии главы миссии ОБСЕ, а, во-вторых, приняла так называемый закон о сепаратизме? После этого как-то глупо спекулировать на этой теме и заявлять, что представителям Приднестровья якобы ничего не угрожает", - добавил Красносельский.