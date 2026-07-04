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Глава Приднестровья призвал Молдавию отменить репрессивные нормы - РИА Новости, 04.07.2026
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09:08 04.07.2026
Глава Приднестровья призвал Молдавию отменить репрессивные нормы

Красносельский призвал Молдавию отменить репрессии в отношении жителей ПМР

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что Молдавии необходимо отменить репрессивные нормы в уголовном кодексе в отношении приднестровцев для проведения переговоров на своей территории.
ТИРАСПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Молдавии для переговоров на своей территории надо отменить репрессивные нормы в уголовном кодексе в отношении приднестровцев, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Ранее глава МИД ПМР Виталий Игнатьев предложил провести встречу переговорщиков от Тирасполя и Кишинева в ближайший период в одном из офисов миссии ОБСЕ на территории Приднестровья для обсуждения актуальных вопросов повестки дня.
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В свою очередь, молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь сообщил, что власти Молдавии готовы провести встречу в формате "1+1" в конце июля в Кишиневе и обсудить вопросы так называемого фонда конвергенции, который, по его словам, будет частью постепенного процесса экономической реинтеграции Приднестровья.
"Если молдавская сторона хочет восстановить прежнюю практику встреч на своей территории - пожалуйста, мы не против. Только для начала отмените репрессивные нормы в своем уголовном кодексе, угрожающие каждому жителю Приднестровья", - сказал Красносельский.
Лидер ПМР также отметил, что Кишинев упрямо держится за этот инструмент политизированного преследования приднестровцев, даже несмотря на его критику со стороны бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Еврокомиссии. По его словам, это говорит о многом.
"А кто изначально разрушил существовавший ранее порядок очередности проведения встреч переговорного процесса? Не Молдова ли, которая, во-первых, отказалась от договоренности о передвижении должностных лиц сторон, заключенной под гарантии главы миссии ОБСЕ, а, во-вторых, приняла так называемый закон о сепаратизме? После этого как-то глупо спекулировать на этой теме и заявлять, что представителям Приднестровья якобы ничего не угрожает", - добавил Красносельский.
В феврале 2023 года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. В Тирасполе заявили, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
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