Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил давать студентам 100 тысяч рублей за первого ребенка - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 04.07.2026
Миронов предложил давать студентам 100 тысяч рублей за первого ребенка

Миронов предложил давать студентам не менее 100 тысяч рублей за первого ребенка

© РИА НовостиСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить разовую выплату при рождении первого ребенка в студенческих семьях не меньше 100 тысяч рублей.
  • По мнению Миронова, необходимо на федеральном уровне повысить единовременное пособие при рождении ребенка для родителей-студентов.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить разовую выплату при рождении первого ребенка в студенческих семьях не меньше 100 тысяч рублей.
В Москве проходит вторая часть 15-го предвыборного съезда партии "Справедливая Россия".
Женщина с коляской в парке Братеевская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Миронов предложил ввести зарплату для мам
14 марта, 12:31
"Мы предлагаем установить разовую выплату при рождении первого ребенка в студенческих семьях не меньше 100 тысяч рублей. В некоторых регионах уже ввели такую выплату, нужно вводить ее по всей стране", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, нужны дальнейшие шаги по поддержке родителей-студентов.
"Необходимо на федеральном уровне повысить для родителей-студентов единовременное пособие при рождении ребенка", - добавил лидер партии.
Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
"Справедливая Россия" - левоцентристская партия, созданная в 2006 году путем объединения партии "Родина", Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. В 2021 году к ней присоединились "Патриоты России" и "За правду". В 2025 году партия вернулась к названию "Справедливая Россия". Ее бессменным лидером является Сергей Миронов. В действующем созыве Госдумы фракция занимает третье место по численности.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В ГД предложили увеличить пособие при рождении ребенка
17 марта, 07:07
 
ОбществоСергей МироновГосдума РФСправедливая РоссияПатриоты России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала