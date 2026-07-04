Миронов предложил давать студентам 100 тысяч рублей за первого ребенка

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить разовую выплату при рождении первого ребенка в студенческих семьях не меньше 100 тысяч рублей.

"Мы предлагаем установить разовую выплату при рождении первого ребенка в студенческих семьях не меньше 100 тысяч рублей. В некоторых регионах уже ввели такую выплату, нужно вводить ее по всей стране", - сказал Миронов РИА Новости.