Миронов предложил давать студентам 100 тысяч рублей за первого ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить разовую выплату при рождении первого ребенка в студенческих семьях не меньше 100 тысяч рублей.
- По мнению Миронова, необходимо на федеральном уровне повысить единовременное пособие при рождении ребенка для родителей-студентов.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить разовую выплату при рождении первого ребенка в студенческих семьях не меньше 100 тысяч рублей.
В Москве проходит вторая часть 15-го предвыборного съезда партии "Справедливая Россия".
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"Мы предлагаем установить разовую выплату при рождении первого ребенка в студенческих семьях не меньше 100 тысяч рублей. В некоторых регионах уже ввели такую выплату, нужно вводить ее по всей стране", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, нужны дальнейшие шаги по поддержке родителей-студентов.
"Необходимо на федеральном уровне повысить для родителей-студентов единовременное пособие при рождении ребенка", - добавил лидер партии.
Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
"Справедливая Россия" - левоцентристская партия, созданная в 2006 году путем объединения партии "Родина", Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. В 2021 году к ней присоединились "Патриоты России" и "За правду". В 2025 году партия вернулась к названию "Справедливая Россия". Ее бессменным лидером является Сергей Миронов. В действующем созыве Госдумы фракция занимает третье место по численности.
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