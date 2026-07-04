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Миронов предложил упростить компенсационные выплаты для волонтеров СВО - РИА Новости, 04.07.2026
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Миронов предложил упростить компенсационные выплаты для волонтеров СВО

Миронов предложил упростить доступ к компенсациям для волонтеров СВО

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил упростить доступ к компенсационным выплатам для всех, кто осуществляет деятельность в зоне СВО.
  • Сергей Миронов также предложил учредить государственную награду для волонтеров СВО и запустить образовательную программу по подготовке управленческого резерва из числа наиболее опытных волонтеров.
  • Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил упростить доступ к компенсационным выплатам для всех, кто осуществляет деятельность в зоне СВО, а также учредить государственную награду для волонтеров спецоперации.
В Москве проходит вторая часть 15-го предвыборного съезда партии "Справедливая Россия".
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"Мы предлагаем унифицировать и упростить доступ к компенсационным выплатам для всех, кто осуществляет деятельность в зоне СВО. Мы также предлагаем учредить государственную награду для волонтеров СВО", - сказал Миронов РИА Новости.
Также, по его словам, важно запустить специальную образовательную программу по подготовке управленческого резерва из числа наиболее опытных волонтеров - по аналогии с программой "Время героев".
Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
"Справедливая Россия" - левоцентристская партия, созданная в 2006 году путем объединения партии "Родина", Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. В 2021 году к ней присоединились "Патриоты России" и "За правду".
В 2025 году партия вернулась к названию "Справедливая Россия". Ее бессменным лидером является Миронов. В действующем созыве Госдумы фракция занимает третье место по численности.
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