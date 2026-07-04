Миронов предложил упростить компенсационные выплаты для волонтеров СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил упростить доступ к компенсационным выплатам для всех, кто осуществляет деятельность в зоне СВО.

Сергей Миронов также предложил учредить государственную награду для волонтеров СВО и запустить образовательную программу по подготовке управленческого резерва из числа наиболее опытных волонтеров.

Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил упростить доступ к компенсационным выплатам для всех, кто осуществляет деятельность в зоне СВО, а также учредить государственную награду для волонтеров спецоперации.

В Москве проходит вторая часть 15-го предвыборного съезда партии "Справедливая Россия".

"Мы предлагаем унифицировать и упростить доступ к компенсационным выплатам для всех, кто осуществляет деятельность в зоне СВО. Мы также предлагаем учредить государственную награду для волонтеров СВО", - сказал Миронов РИА Новости.

Также, по его словам, важно запустить специальную образовательную программу по подготовке управленческого резерва из числа наиболее опытных волонтеров - по аналогии с программой "Время героев".

Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.

Справедливая Россия " - левоцентристская партия, созданная в 2006 году путем объединения партии "Родина", Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. В 2021 году к ней присоединились "Патриоты России" и "За правду".