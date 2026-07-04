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Миронов предложил ввести пенсионную потребительскую корзину - РИА Новости, 04.07.2026
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12:14 04.07.2026
Миронов предложил ввести пенсионную потребительскую корзину

Миронов предложил ввести отдельную пенсионную потребительскую корзину

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сергей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил рассчитывать инфляцию для пенсионеров на основе отдельной пенсионной потребительской корзины.
  • Сергей Миронов считает необходимым проводить индексацию пенсий ежеквартально, а не раз в год.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил рассчитывать инфляцию для пенсионеров на основе отдельной пенсионной потребительской корзины и индексировать пенсии ежеквартально.
В Москве проходит вторая часть 15-го предвыборного съезда партии "Справедливая Россия".
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"Наша партия предлагает ввести как отдельный показатель пенсионную потребительскую корзину и на ее основе считать пенсионерскую инфляцию, которую и учитывать при индексации пенсий", - сказал Миронов РИА Новости.
Он также считает необходимым проводить индексацию пенсий не раз в год, а ежеквартально.
Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
"Справедливая Россия" - левоцентристская партия, созданная в 2006 году путем объединения партии "Родина", Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. В 2021 году к ней присоединились "Патриоты России" и "За правду".
В 2025 году партия вернулась к названию "Справедливая Россия". Ее бессменным лидером является Миронов. В действующем созыве Госдумы фракция занимает третье место по численности.
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