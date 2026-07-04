Миронов предложил ввести пенсионную потребительскую корзину

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил рассчитывать инфляцию для пенсионеров на основе отдельной пенсионной потребительской корзины.

Сергей Миронов считает необходимым проводить индексацию пенсий ежеквартально, а не раз в год.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил рассчитывать инфляцию для пенсионеров на основе отдельной пенсионной потребительской корзины и индексировать пенсии ежеквартально.

В Москве проходит вторая часть 15-го предвыборного съезда партии "Справедливая Россия".

"Наша партия предлагает ввести как отдельный показатель пенсионную потребительскую корзину и на ее основе считать пенсионерскую инфляцию, которую и учитывать при индексации пенсий", - сказал Миронов РИА Новости.

Он также считает необходимым проводить индексацию пенсий не раз в год, а ежеквартально.

Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.

Справедливая Россия " - левоцентристская партия, созданная в 2006 году путем объединения партии "Родина", Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. В 2021 году к ней присоединились "Патриоты России" и "За правду".