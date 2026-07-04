Миронов возглавит общефедеральный список СР на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Миронов возглавит общефедеральный список партии «Справедливая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму.
- В общефедеральную четверку партии войдут Сергей Миронов, Александр Бабаков, Марина Ким и Олег Чернышев.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов возглавит общефедеральный список партии на предстоящих выборах в Госдуму, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков.
В Москве проходит вторая часть 15-го предвыборного съезда партии "Справедливая Россия".
"Значит, будет создана федеральная четверка… Она будет состоять из Сергея Миронова, первый номер, Александра Бабакова, второй, Марина Ким, депутат Госдумы, известная телеведущая, номер третий. И Олег Чернышев, командир одного из наших подшефных подразделений, который сейчас выполняет боевые задания", - сказал Новичков.
Он уточнил, что Чернышев уходит в запас и планирует участвовать в выборах депутатов Госдумы.
Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
"Справедливая Россия" - левоцентристская партия, созданная в 2006 году путем объединения партии "Родина", Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. В 2021 году к ней присоединились "Патриоты России" и "За правду".
В 2025 году партия вернулась к названию "Справедливая Россия". Ее бессменным лидером является Сергей Миронов. В действующем созыве Госдумы фракция занимает третье место по численности.