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Миронов возглавит общефедеральный список СР на выборах - РИА Новости, 04.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
11:02 04.07.2026 (обновлено: 11:06 04.07.2026)
Миронов возглавит общефедеральный список СР на выборах

Миронов возглавит общефедеральный список СР на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Миронов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Миронов возглавит общефедеральный список партии «Справедливая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму.
  • В общефедеральную четверку партии войдут Сергей Миронов, Александр Бабаков, Марина Ким и Олег Чернышев.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов возглавит общефедеральный список партии на предстоящих выборах в Госдуму, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков.
В Москве проходит вторая часть 15-го предвыборного съезда партии "Справедливая Россия".
"Значит, будет создана федеральная четверка… Она будет состоять из Сергея Миронова, первый номер, Александра Бабакова, второй, Марина Ким, депутат Госдумы, известная телеведущая, номер третий. И Олег Чернышев, командир одного из наших подшефных подразделений, который сейчас выполняет боевые задания", - сказал Новичков.
Он уточнил, что Чернышев уходит в запас и планирует участвовать в выборах депутатов Госдумы.
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"Справедливая Россия" - левоцентристская партия, созданная в 2006 году путем объединения партии "Родина", Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. В 2021 году к ней присоединились "Патриоты России" и "За правду".
В 2025 году партия вернулась к названию "Справедливая Россия". Ее бессменным лидером является Сергей Миронов. В действующем созыве Госдумы фракция занимает третье место по численности.
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