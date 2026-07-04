Миронов возглавит общефедеральный список СР на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Миронов возглавит общефедеральный список партии «Справедливая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму.

В общефедеральную четверку партии войдут Сергей Миронов, Александр Бабаков, Марина Ким и Олег Чернышев.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов возглавит общефедеральный список партии на предстоящих выборах в Госдуму, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков.

"Значит, будет создана федеральная четверка… Она будет состоять из Сергея Миронова, первый номер, Александра Бабакова, второй, Марина Ким, депутат Госдумы, известная телеведущая, номер третий. И Олег Чернышев, командир одного из наших подшефных подразделений, который сейчас выполняет боевые задания", - сказал Новичков.

Он уточнил, что Чернышев уходит в запас и планирует участвовать в выборах депутатов Госдумы.

Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.

"Справедливая Россия" - левоцентристская партия, созданная в 2006 году путем объединения партии "Родина", Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. В 2021 году к ней присоединились "Патриоты России" и "За правду".