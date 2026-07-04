Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения ожидает указ о особом статусе педагогов - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 04.07.2026
Минпросвещения ожидает указ о особом статусе педагогов

Кравцов: Минпросвещения ждет указ об особом статусе педагогов в ближайшее время

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНовый учебник истории для 11 класса
Новый учебник истории для 11 класса - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Новый учебник истории для 11 класса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения ожидает указа, который закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов.
  • Указ гарантирует условия профессионального развития, защиту от угроз и посягательств на жизнь и здоровье педагогов.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ ожидает указ, который закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов, в ближайшее время, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
Уточняется, что министр провел встречу с педагогами Сахалинской области на площадке парка "Россия - Моя история" в Южно-Сахалинске.
"В ближайшее время мы ожидаем указ главы государства, который закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов, гарантирует условия профессионального развития, защиту от угроз и посягательств на жизнь и здоровье", - сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу партии "Единая Россия" по признанию особого статуса учителя в стране.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату для педагогов ко Дню учителя
30 сентября 2025, 01:49
 
ОбществоРоссияСахалинская областьЮжно-СахалинскСергей КравцовВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала