Минпросвещения ожидает указ о особом статусе педагогов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпросвещения ожидает указа, который закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов.
- Указ гарантирует условия профессионального развития, защиту от угроз и посягательств на жизнь и здоровье педагогов.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ ожидает указ, который закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов, в ближайшее время, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
Уточняется, что министр провел встречу с педагогами Сахалинской области на площадке парка "Россия - Моя история" в Южно-Сахалинске.
"В ближайшее время мы ожидаем указ главы государства, который закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов, гарантирует условия профессионального развития, защиту от угроз и посягательств на жизнь и здоровье", - сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
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30 сентября 2025, 01:49