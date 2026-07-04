Минобороны показало поражение Д-20 ВСУ на Харьковском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России опубликовало кадры поражения артиллерийского орудия Д-20 ВСУ и другой военной техники на Харьковском направлении.
- Удары были нанесены расчетами БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовали кадры поражения артиллерийского орудия Д-20 ВСУ на Харьковском направлении.
Минобороны России опубликовало кадры поражения артиллерийского орудия Д-20 ВСУ на замаскированной позиции, автомобильной техники, НРТК, элементов системы связи, блиндажей и пунктов временной дислокации личного состава ВСУ, а также кадры воздушных таранов различных БПЛА противника, в том числе дрона на оптоволокне, на Харьковском направлении.
В военном ведомстве добавили, что удары были нанесены расчетами БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".