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Минобороны показало поражение Д-20 ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 04.07.2026
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13:52 04.07.2026
Минобороны показало поражение Д-20 ВСУ на Харьковском направлении

Минобороны показало кадры поражения Д-20 ВСУ на Харьковском направлении

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России опубликовало кадры поражения артиллерийского орудия Д-20 ВСУ и другой военной техники на Харьковском направлении.
  • Удары были нанесены расчетами БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовали кадры поражения артиллерийского орудия Д-20 ВСУ на Харьковском направлении.
Минобороны России опубликовало кадры поражения артиллерийского орудия Д-20 ВСУ на замаскированной позиции, автомобильной техники, НРТК, элементов системы связи, блиндажей и пунктов временной дислокации личного состава ВСУ, а также кадры воздушных таранов различных БПЛА противника, в том числе дрона на оптоволокне, на Харьковском направлении.
В военном ведомстве добавили, что удары были нанесены расчетами БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".
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