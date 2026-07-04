Медведев рассказал о впечатлениях от Тегерана

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что обстановка в Тегеране произвела на него благоприятное впечатление, отметив, что город живет и развивается.
"На меня в целом общая обстановка в Тегеране произвела абсолютно благоприятное впечатление. Столица живет, развивается, даже несмотря на то, что на территории Тегерана появились целые кварталы, которые были уничтожены в результате бомбардировок, осуществленных Соединенными Штатами", - сказал Медведев журналистам.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.