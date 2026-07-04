Медведев рассказал о впечатлениях от Тегерана

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что обстановка в Тегеране произвела на него благоприятное впечатление, отметив, что город живет и развивается.

Медведев в пятницу посетил Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером республики Али Хаменеи.

"На меня в целом общая обстановка в Тегеране произвела абсолютно благоприятное впечатление. Столица живет, развивается, даже несмотря на то, что на территории Тегерана появились целые кварталы, которые были уничтожены в результате бомбардировок, осуществленных Соединенными Штатами", - сказал Медведев журналистам.