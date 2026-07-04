Медведев пожелал успехов переговорам Ирана и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев выразил надежду на успех переговоров между Ираном и США.
- Медведев считает, что сторонам будет сложно достигнуть договоренностей по ряду позиций, несмотря на подписанный меморандум о взаимопонимании.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Можно лишь пожелать успехов переговорам Ирана и США, но у них может быть и иное развитие, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Я могу лишь пожелать успехов таким переговорам. Но вполне вероятно, что у этих переговоров может быть и иное развитие", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран.
Накануне Медведев принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.