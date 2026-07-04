Медведев пожелал успехов переговорам Ирана и США

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Можно лишь пожелать успехов переговорам Ирана и США, но у них может быть и иное развитие, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Я могу лишь пожелать успехов таким переговорам. Но вполне вероятно, что у этих переговоров может быть и иное развитие", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран.