Медведев оценил меморандум между Ираном и США

Краткий пересказ от РИА ИИ Между Ираном и США был подписан меморандум о взаимопонимании.

Меморандум не создает юридических обязательств, но формирует основу для дальнейших переговоров.

В документе перечислены важные моменты, включая позиции сторон по Ормузскому проливу, военной составляющей конфликта, прекращению военных действий в сопредельных территориях и вопросу ядерной программы Ирана.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США создает основу для дальнейших переговоров, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"В настоящий момент переговоры между Соединенными Штатами и Ираном закончились подписанием меморандума о взаимопонимании. Его цена понятна, вот этот самый документ, он никаких юридических обязательств не создает, но создает одно - создает основу для дальнейших переговоров", - сказал Медведев , отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран.

Медведев отметил, что в документе перечислен ряд важных моментов, включая позиции сторон, касающиеся Ормузского пролива, военной составляющей конфликта, прекращения военных действий в сопредельных территориях и вопроса ядерной программы Ирана.