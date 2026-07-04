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Медведев оценил меморандум между Ираном и США - РИА Новости, 04.07.2026
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10:04 04.07.2026
Медведев оценил меморандум между Ираном и США

Медведев: меморандум Ирана и США создает основу для дальнейших переговоров

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Между Ираном и США был подписан меморандум о взаимопонимании.
  • Меморандум не создает юридических обязательств, но формирует основу для дальнейших переговоров.
  • В документе перечислены важные моменты, включая позиции сторон по Ормузскому проливу, военной составляющей конфликта, прекращению военных действий в сопредельных территориях и вопросу ядерной программы Ирана.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США создает основу для дальнейших переговоров, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"В настоящий момент переговоры между Соединенными Штатами и Ираном закончились подписанием меморандума о взаимопонимании. Его цена понятна, вот этот самый документ, он никаких юридических обязательств не создает, но создает одно - создает основу для дальнейших переговоров", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран.
Медведев отметил, что в документе перечислен ряд важных моментов, включая позиции сторон, касающиеся Ормузского пролива, военной составляющей конфликта, прекращения военных действий в сопредельных территориях и вопроса ядерной программы Ирана.
В пятницу Медведев принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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