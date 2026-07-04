Ормузский пролив стал для Ирана оружием, заявил Медведев

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ормузский пролив в конфликте с США стал для Ирана "оружием не слабее ядерного", но в запасе есть и "термоядерное оружие" - Баб-эль-Мандебский пролив, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.