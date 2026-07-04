Ормузский пролив стал для Ирана оружием, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что Ормузский пролив стал для Ирана "оружием не слабее ядерного".
- По мнению Медведева, "термоядерным оружием" Ирана может стать Баб-эль-Мандебский пролив, который может быть использован в случае возникновения военных конфликтов для блокировки перевозок нефти и других грузов.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ормузский пролив в конфликте с США стал для Ирана "оружием не слабее ядерного", но в запасе есть и "термоядерное оружие" - Баб-эль-Мандебский пролив, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Иран вместо настоящего ядерного оружия обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Ормузский пролив, который имеет сложный международный статус… Думаю, что у Ирана есть в запасе еще не только вот это ядерное оружие, но и термоядерное оружие, а это Баб-эль-Мандебский пролив, который может использоваться в случае возникновения военных конфликтов, создав такую ситуацию, когда вообще все перевозки нефти и иные перевозки будут заперты", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран.
Медведев в пятницу посетил Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.