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Ормузский пролив стал для Ирана оружием, заявил Медведев - РИА Новости, 04.07.2026
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10:01 04.07.2026 (обновлено: 10:11 04.07.2026)
Ормузский пролив стал для Ирана оружием, заявил Медведев

Медведев: Ормузский пролив стал для Ирана оружием, но есть и более мощное

© AP Photo / ISNA/Amirhosein KhorgooiНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / ISNA/Amirhosein Khorgooi
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что Ормузский пролив стал для Ирана "оружием не слабее ядерного".
  • По мнению Медведева, "термоядерным оружием" Ирана может стать Баб-эль-Мандебский пролив, который может быть использован в случае возникновения военных конфликтов для блокировки перевозок нефти и других грузов.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ормузский пролив в конфликте с США стал для Ирана "оружием не слабее ядерного", но в запасе есть и "термоядерное оружие" - Баб-эль-Мандебский пролив, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Иран вместо настоящего ядерного оружия обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Ормузский пролив, который имеет сложный международный статус… Думаю, что у Ирана есть в запасе еще не только вот это ядерное оружие, но и термоядерное оружие, а это Баб-эль-Мандебский пролив, который может использоваться в случае возникновения военных конфликтов, создав такую ситуацию, когда вообще все перевозки нефти и иные перевозки будут заперты", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран.
Медведев в пятницу посетил Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
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