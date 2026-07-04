Сборная Марокко вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Марокко победила команду Канады в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года со счетом 3:0.

Два мяча забил Аззедин Унаи, еще одним голом отметился Суфьян Рахими.

Сборная Марокко стала первой африканской командой, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира больше одного раза.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сборная Марокко нанесла поражение команде Канады в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Встреча прошла в субботу в Хьюстоне и завершилась победой марокканцев со счетом 3:0. Два мяча забил Аззедин Унаи (50-я и 82-я минуты), еще одним голом отметился Суфьян Рахими (90+8).

Лучший бомбардир сборной Марокко на текущем турнире Исмаэль Сайбари получил травму в первом тайме и был заменен на 22-й минуте.

В первом тайме английский арбитр Майкл Оливер показал больше желтых карточек (6), чем команды нанесли ударов по воротам (5). Это первый подобный случай в матчах чемпионата мира в эпоху ведения статистики (с 1966 года).

В четвертьфинале соперником марокканцев будет победитель матча Парагвай - Франция, который пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени. Сборная Марокко стала первой африканской командой, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира больше одного раза. Марокканцы уже доходили до этой стадии в 2022-м, когда заняли на турнире четвертое место.