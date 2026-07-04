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Сборная Марокко вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
22:05 04.07.2026 (обновлено: 22:10 04.07.2026)
Сборная Марокко вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Сборная Марокко разгромила Канаду и стала первым четвертьфиналистом ЧМ-2026

© REUTERS / Hannah McKayФутболисты сборной Марокко
Футболисты сборной Марокко - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / Hannah McKay
Футболисты сборной Марокко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Марокко победила команду Канады в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года со счетом 3:0.
  • Два мяча забил Аззедин Унаи, еще одним голом отметился Суфьян Рахими.
  • Сборная Марокко стала первой африканской командой, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира больше одного раза.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сборная Марокко нанесла поражение команде Канады в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча прошла в субботу в Хьюстоне и завершилась победой марокканцев со счетом 3:0. Два мяча забил Аззедин Унаи (50-я и 82-я минуты), еще одним голом отметился Суфьян Рахими (90+8).
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Лучший бомбардир сборной Марокко на текущем турнире Исмаэль Сайбари получил травму в первом тайме и был заменен на 22-й минуте.
В первом тайме английский арбитр Майкл Оливер показал больше желтых карточек (6), чем команды нанесли ударов по воротам (5). Это первый подобный случай в матчах чемпионата мира в эпоху ведения статистики (с 1966 года).
ЧМ по футболу 2026
04 июля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Канада
0 : 3
Марокко
50‎’‎ • Аззедин Унаи
(Ашраф Хакими)
82‎’‎ • Аззедин Унаи
(Браим Диас)
90‎’‎ • Суфьян Рахими
(Браим Диас)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертьфинале соперником марокканцев будет победитель матча Парагвай - Франция, который пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени. Сборная Марокко стала первой африканской командой, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира больше одного раза. Марокканцы уже доходили до этой стадии в 2022-м, когда заняли на турнире четвертое место.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболЧМ по футболу 2026Аззедин УнаиСуфьян РахимиИсмаэль СайбариМароккоКанада
 
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