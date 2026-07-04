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Лавров назвал Калининградскую область важнейшим форпостом России на Балтике - РИА Новости, 04.07.2026
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12:56 04.07.2026
Лавров назвал Калининградскую область важнейшим форпостом России на Балтике

Лавров отметил роль Калининградской области в укреплении позиций РФ на Балтике

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что Калининградская область играет важнейшую роль в укреплении позиций России на Балтике.
  • Он подчеркнул, что на повестке дня — реализация планов по социально-экономическому развитию Калининградской области.
  • Министр отметил, что МИД России ценит взаимодействие с руководством области в вопросах расширения международных и внешнеэкономических связей региона.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Калининградская область играет важнейшую роль в укреплении позиций России на Балтике, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравлении губернатору Алексею Беспрозванных и жителям региона с 80-летием со дня образования области.
"Возглавляемый Вами регион по праву считается западным форпостом России и играет важнейшую роль в укреплении позиций нашей страны на Балтике. За прошедшие десятилетия Калининградская область достигла значительных успехов в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, культуры и образования", - говорится в поздравлении Лаврова, опубликованном на сайте министерства.
Министр подчеркнул, что на повестке дня - реализация планов по социально-экономическому развитию региона, повышению уровня и качества жизни граждан, обеспечению их безопасности.
Дипломат отметил, что в МИД России ценят сложившееся конструктивное взаимодействие c руководством области в вопросах расширения международных и внешнеэкономических связей региона.
"Готовы к продолжению сотрудничества в русле единого внешнеполитического курса Российской Федерации, определяемого президентом Владимиром Путиным. Желаю Вам и в Вашем лице всем жителям области крепкого здоровья, мира, благополучия и всего самого лучшего", - подчеркнул министр.
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РоссияКалининградская областьСергей ЛавровАлексей БеспрозванныхВладимир Путин
 
 
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