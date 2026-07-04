Лавров назвал Калининградскую область важнейшим форпостом России на Балтике

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Лавров заявил, что Калининградская область играет важнейшую роль в укреплении позиций России на Балтике.

Он подчеркнул, что на повестке дня — реализация планов по социально-экономическому развитию Калининградской области.

Министр отметил, что МИД России ценит взаимодействие с руководством области в вопросах расширения международных и внешнеэкономических связей региона.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Калининградская область играет важнейшую роль в укреплении позиций России на Балтике, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравлении губернатору Алексею Беспрозванных и жителям региона с 80-летием со дня образования области.

"Возглавляемый Вами регион по праву считается западным форпостом России и играет важнейшую роль в укреплении позиций нашей страны на Балтике. За прошедшие десятилетия Калининградская область достигла значительных успехов в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, культуры и образования", - говорится в поздравлении Лаврова, опубликованном на сайте министерства.

Министр подчеркнул, что на повестке дня - реализация планов по социально-экономическому развитию региона, повышению уровня и качества жизни граждан, обеспечению их безопасности.

Дипломат отметил, что в МИД России ценят сложившееся конструктивное взаимодействие c руководством области в вопросах расширения международных и внешнеэкономических связей региона.