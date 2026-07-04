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Лавров поздравил США с Днем независимости - РИА Новости, 04.07.2026
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09:07 04.07.2026 (обновлено: 09:26 04.07.2026)
Лавров поздравил США с Днем независимости

Лавров поздравил США с Днем независимости и призвал к честному диалогу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и США способны находить эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблем.
  • По мнению Лаврова, это возможно при выстраивании честного диалога в духе равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия и США способны находить эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблем, выстраивая честный диалог, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравлении по случаю 250-летия независимости США.
"Уверен, что, выстраивая честный диалог в духе равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела, с опорой на обоюдный учет коренных национальных интересов, Россия и США способны достигать значимых результатов, совместно находить эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблем", - говорится в комментарии на сайте МИД.
Лавров поздравил американский народ с 250-летием независимости Соединенных Штатов, пожелав мира и благополучия, а также чтобы воплощались заветы Декларации о независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью.
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Министр отметил, что нынешний знаменательный юбилей отмечается в весьма ответственный для мироустройства момент.
"Несмотря на отчаянное сопротивление стран Запада, на смену эпохе их глобального доминирования пробивает себе дорогу более справедливая и равновесная многополярная модель международного развития", - заявил Лавров.
В течение 2,5 веков США в ускоренном режиме прошли путь, который у других стран занял многие сотни лет, отметил министр.
"На критических этапах истории США – в годы борьбы за независимость от британской метрополии и в период Гражданской войны – Россия неизменно оказывала помощь в становлении и сохранении американской государственности", - подчеркнул Лавров.
Союзничество Москвы и Вашингтона во время Второй мировой войны и ныне служит напоминанием общей решимости противостоять любым проявлениям фашизма, нацизма и идеологии национальной исключительности, заключил министр.
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