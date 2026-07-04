Лавров поздравил США с Днем независимости

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и США способны находить эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблем.

По мнению Лаврова, это возможно при выстраивании честного диалога в духе равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия и США способны находить эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблем, выстраивая честный диалог, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравлении по случаю 250-летия независимости США.

"Уверен, что, выстраивая честный диалог в духе равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела, с опорой на обоюдный учет коренных национальных интересов, Россия США способны достигать значимых результатов, совместно находить эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблем", - говорится в комментарии на сайте МИД.

Лавров поздравил американский народ с 250-летием независимости Соединенных Штатов, пожелав мира и благополучия, а также чтобы воплощались заветы Декларации о независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью.

Министр отметил, что нынешний знаменательный юбилей отмечается в весьма ответственный для мироустройства момент.

"Несмотря на отчаянное сопротивление стран Запада, на смену эпохе их глобального доминирования пробивает себе дорогу более справедливая и равновесная многополярная модель международного развития", - заявил Лавров.

В течение 2,5 веков США в ускоренном режиме прошли путь, который у других стран занял многие сотни лет, отметил министр.

"На критических этапах истории США – в годы борьбы за независимость от британской метрополии и в период Гражданской войны – Россия неизменно оказывала помощь в становлении и сохранении американской государственности", - подчеркнул Лавров.