Лантратова присоединится к помощи прифронтовым херсонским городам и селам

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"Рассказал уполномоченному по правам человека РФ Яне Лантратовой, как живут наши прифронтовые города и села. Подробно обсудили удары по гражданской инфраструктуре в Алешках, Голой Пристани и в других населенных пунктах", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.