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Лантратова присоединится к помощи прифронтовым херсонским городам и селам - РИА Новости, 04.07.2026
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21:39 04.07.2026
Лантратова присоединится к помощи прифронтовым херсонским городам и селам

Сальдо и Лантратова договорились помогать жителям прифронтовых городов и сел

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лантратова и Сальдо договорились совместно организовывать гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь жителям прифронтовых городов и сел.
  • Они обсудили удары по гражданской инфраструктуре в Алешках, Голой Пристани и других населенных пунктах.
  • Было отмечено, что на прифронтовых территориях киевский режим минирует дороги и наносит удары по машинам скорой помощи и энергосетям.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо договорились совместно организовывать гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь жителям прифронтовых городов и сел в регионе, сообщил глава Херсонской области.
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"Рассказал уполномоченному по правам человека РФ Яне Лантратовой, как живут наши прифронтовые города и села. Подробно обсудили удары по гражданской инфраструктуре в Алешках, Голой Пристани и в других населенных пунктах", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на прифронтовых территориях киевский режим минирует дороги, наносит террористические удары по машинам скорой помощи и энергосетям.
"Договорились вместе сделать все, чтобы люди быстрее получали гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь, а каждый случай нарушения прав мирных жителей сразу получал необходимую реакцию", - сказал губернатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьЯна ЛантратоваВладимир Сальдо
 
 
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