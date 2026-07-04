Лантратова присоединится к помощи прифронтовым херсонским городам и селам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лантратова и Сальдо договорились совместно организовывать гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь жителям прифронтовых городов и сел.
- Они обсудили удары по гражданской инфраструктуре в Алешках, Голой Пристани и других населенных пунктах.
- Было отмечено, что на прифронтовых территориях киевский режим минирует дороги и наносит удары по машинам скорой помощи и энергосетям.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо договорились совместно организовывать гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь жителям прифронтовых городов и сел в регионе, сообщил глава Херсонской области.
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"Рассказал уполномоченному по правам человека РФ Яне Лантратовой, как живут наши прифронтовые города и села. Подробно обсудили удары по гражданской инфраструктуре в Алешках, Голой Пристани и в других населенных пунктах", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на прифронтовых территориях киевский режим минирует дороги, наносит террористические удары по машинам скорой помощи и энергосетям.
"Договорились вместе сделать все, чтобы люди быстрее получали гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь, а каждый случай нарушения прав мирных жителей сразу получал необходимую реакцию", - сказал губернатор.