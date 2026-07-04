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Лантратова призвала ООН усилить защиту российских пленных на Украине - РИА Новости, 04.07.2026
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12:41 04.07.2026
Лантратова призвала ООН усилить защиту российских пленных на Украине

Лантратова призвала ООН расширить усилия по защите российских пленных на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лантратова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецпредставителю генсекретаря ООН Ванессе Фрезье с просьбой отреагировать на новые атаки ВСУ на мирное население.
  • Лантратова призвала расширить усилия по защите пленных, ускорить воссоединение семей и усилить гуманитарную помощь пострадавшим.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что просит международные структуры расширить усилия по защите российских военнопленных на Украине и по скорейшему воссоединению семей.
Она отметила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецпредставителю генсекретаря ООН Ванессе Фрезье с просьбой незамедлительно отреагировать на новые атаки ВСУ на мирное население и обеспечить международную правовую оценку произошедшего.
"Одновременно прошу расширить усилия по защите пленных и по скорейшему воссоединению семей, а также усилить гуманитарную помощь пострадавшим", - написала Лантратова в канале на платформе "Макс".
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