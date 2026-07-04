Лантратова призвала ООН усилить защиту российских пленных на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лантратова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецпредставителю генсекретаря ООН Ванессе Фрезье с просьбой отреагировать на новые атаки ВСУ на мирное население.
- Лантратова призвала расширить усилия по защите пленных, ускорить воссоединение семей и усилить гуманитарную помощь пострадавшим.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что просит международные структуры расширить усилия по защите российских военнопленных на Украине и по скорейшему воссоединению семей.
"Одновременно прошу расширить усилия по защите пленных и по скорейшему воссоединению семей, а также усилить гуманитарную помощь пострадавшим", - написала Лантратова в канале на платформе "Макс".