Лантратова рассказала о реакции в ООН на пытки российских военнопленных

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на многочисленные обращения, осудив пытки российских военнопленных на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она привела слова из обращения Тюрка, который отметил, что около половины военнопленных, захваченных Украиной, с которыми беседовали сотрудники управления Верховного комиссара ООН по правам человека, рассказали о пытках или других видах жестокого обращения.