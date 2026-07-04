Лантратова рассказала о реакции в ООН на пытки российских военнопленных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил пытки российских военнопленных на Украине.
- Около половины военнопленных, захваченных Украиной, рассказали сотрудникам управления Верховного комиссара ООН по правам человека о пытках или других видах жестокого обращения.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на многочисленные обращения, осудив пытки российских военнопленных на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на многочисленные обращения, осудив пытки российских военнопленных", — написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она привела слова из обращения Тюрка, который отметил, что около половины военнопленных, захваченных Украиной, с которыми беседовали сотрудники управления Верховного комиссара ООН по правам человека, рассказали о пытках или других видах жестокого обращения.
"Запрет на применение пыток носит абсолютный характер. Необходимо немедленно положить этому конец", — приводит слова Тюрка в своем сообщении Лантратова.