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Лантратова рассказала о реакции в ООН на пытки российских военнопленных - РИА Новости, 04.07.2026
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12:11 04.07.2026 (обновлено: 20:24 04.07.2026)
Лантратова рассказала о реакции в ООН на пытки российских военнопленных

Лантратова: в ООН осудили пытки российских военнопленных на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил пытки российских военнопленных на Украине.
  • Около половины военнопленных, захваченных Украиной, рассказали сотрудникам управления Верховного комиссара ООН по правам человека о пытках или других видах жестокого обращения.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на многочисленные обращения, осудив пытки российских военнопленных на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на многочисленные обращения, осудив пытки российских военнопленных", — написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она привела слова из обращения Тюрка, который отметил, что около половины военнопленных, захваченных Украиной, с которыми беседовали сотрудники управления Верховного комиссара ООН по правам человека, рассказали о пытках или других видах жестокого обращения.
"Запрет на применение пыток носит абсолютный характер. Необходимо немедленно положить этому конец", — приводит слова Тюрка в своем сообщении Лантратова.
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