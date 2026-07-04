Лантратова обратилась в ООН с просьбой отреагировать на нападения ВСУ

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обратилась в ООН с просьбой отреагировать на новые варварские нападения ВСУ на мирное население и обеспечить международную правовую оценку произошедшего.