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Лантратова обратилась в ООН с просьбой отреагировать на нападения ВСУ - РИА Новости, 04.07.2026
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12:07 04.07.2026 (обновлено: 12:23 04.07.2026)
Лантратова обратилась в ООН с просьбой отреагировать на нападения ВСУ

Лантратова попросила ООН отреагировать на нападения ВСУ на мирных жителей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в ООН с просьбой отреагировать на нападения ВСУ на мирное население и обеспечить международную правовую оценку произошедшего.
  • В обращении упоминаются атаки ВСУ на белорусский пассажирский автобус в Брянской области, городской автобус в Лисичанске в ЛНР, удары по рынку в Токмаке Запорожской области и подрыв автомобиля в Рыльске Курской области 3 июля.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обратилась в ООН с просьбой отреагировать на новые варварские нападения ВСУ на мирное население и обеспечить международную правовую оценку произошедшего.
Она отметила, что обратилась в ООН в связи с атаками ВСУ на белорусский пассажирский автобус в Брянской области, городской автобус в Лисичанске в ЛНР, а также ударами Киева по рынку в Токмаке Запорожской области и подрывом автомобиля в Рыльске Курской области 3 июля.
"Направила обращения господину Тюрку (Верховному комиссару ООН по правам человека - ред.) и спецпредставителю Генсекретаря ООН Ванессе Фрезье с просьбой незамедлительно отреагировать на новые варварские нападения на мирное население и обеспечить международную правовую оценку произошедшего", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
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