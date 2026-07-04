Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в ООН с просьбой отреагировать на нападения ВСУ на мирное население и обеспечить международную правовую оценку произошедшего.
- В обращении упоминаются атаки ВСУ на белорусский пассажирский автобус в Брянской области, городской автобус в Лисичанске в ЛНР, удары по рынку в Токмаке Запорожской области и подрыв автомобиля в Рыльске Курской области 3 июля.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обратилась в ООН с просьбой отреагировать на новые варварские нападения ВСУ на мирное население и обеспечить международную правовую оценку произошедшего.
"Направила обращения господину Тюрку (Верховному комиссару ООН по правам человека - ред.) и спецпредставителю Генсекретаря ООН Ванессе Фрезье с просьбой незамедлительно отреагировать на новые варварские нападения на мирное население и обеспечить международную правовую оценку произошедшего", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".