Кумпилов провел совещание по обеспечению топливом в Адыгее

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вопросы принятия мер по стабилизации на рынке нефтепродуктов в Адыгее обсудили на совещании, которое провел в субботу глава республики Мурат Кумпилов, сообщает пресс-служба правительства региона.

В обсуждении приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, правоохранительных органов, а также представители организаций, осуществляющих поставку и реализацию топлива.

Глава Адыгеи отметил, что органы власти находятся в постоянном взаимодействии с поставщиками нефтепродуктов и федеральными структурами, принимаются необходимые решения по бесперебойному снабжению топливом.

"Важно принимать такие меры, которые помогут снизить нагрузку на автозаправочные станции и обеспечить приоритетное снабжение экстренных служб, транспорта жизнеобеспечения и других организаций, выполняющих важнейшие задачи. Уверен, что благодаря совместным усилиям мы сможем стабилизировать ситуацию", – привели в пресс-службе слова Кумпилова.