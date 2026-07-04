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Кумпилов провел совещание по обеспечению топливом в Адыгее - РИА Новости, 04.07.2026
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Республика Адыгея
 
15:41 04.07.2026
Кумпилов провел совещание по обеспечению топливом в Адыгее

Глава Адыгеи Кумпилов обсудил на совещании задачи по снабжению топливом

© Фото : пресс-служба правительства Республики АдыгеяМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Республики Адыгея
Мурат Кумпилов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вопросы принятия мер по стабилизации на рынке нефтепродуктов в Адыгее обсудили на совещании, которое провел в субботу глава республики Мурат Кумпилов, сообщает пресс-служба правительства региона.
В обсуждении приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, правоохранительных органов, а также представители организаций, осуществляющих поставку и реализацию топлива.
Глава Адыгеи отметил, что органы власти находятся в постоянном взаимодействии с поставщиками нефтепродуктов и федеральными структурами, принимаются необходимые решения по бесперебойному снабжению топливом.
"Важно принимать такие меры, которые помогут снизить нагрузку на автозаправочные станции и обеспечить приоритетное снабжение экстренных служб, транспорта жизнеобеспечения и других организаций, выполняющих важнейшие задачи. Уверен, что благодаря совместным усилиям мы сможем стабилизировать ситуацию", – привели в пресс-службе слова Кумпилова.
По итогам совещания экстренным и жизнеобеспечивающим службам рекомендовано использовать автотранспорт на дизтопливе в целях экономии бензина. Профильным ведомствам поручено продолжить ежедневный мониторинг ситуации на рынке топлива, обеспечить оперативное взаимодействие с поставщиками и своевременно информировать население о принимаемых мерах.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловТопливо
 
 
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