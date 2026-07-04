Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народная артистка России Надежда Бабкина назвала культуру иммунной системой страны.
- В Ярославле открылся двадцать первый Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи», который продлится до 7 июля.
- Бабкина отметила важность кинофестиваля для представления России иностранцам и поделилась мыслями о значении культурных мероприятий в регионе.
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Народная артистка России Надежда Бабкина назвала культуру иммунной системой страны и отметила, что Международный кинофестиваль "В кругу семьи" может способствовать тому, чтобы иностранцы посмотрели на Россию другими глазами.
Двадцать первый Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов "В кругу семьи" открылся в Ярославле в субботу, он продлится до 7 июля.
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"Считаю, что культура - это как иммунная система страны в любом проявлении", - заявила она журналистам.
Бабкина отметила, что в Ярославле проходит очень много различных фестивалей: например, 1 июля прошел концерт участников ХХ Всероссийского фестиваля-марафона "Песни России" в рамках проекта "Театральная неделя". Артистка отметила, что вместе со своим творческим коллективом она ездит по Ярославской области, даже в отдаленные места, и люди там приходят на концерты, ведь "им это необходимо".
"А сейчас это международный кинофестиваль - это очень важно. Может быть, на Россию посмотрят другими глазами… Они не знают ни нашего человека, ни его подвиги, ни его отношения к своей земле, семье. А у нас этого сполна и мы этим делимся - нам не жалко", - заключила артистка.