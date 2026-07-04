Надежда Бабкина назвала культуру иммунной системой страны

"А сейчас это международный кинофестиваль - это очень важно. Может быть, на Россию посмотрят другими глазами… Они не знают ни нашего человека, ни его подвиги, ни его отношения к своей земле, семье. А у нас этого сполна и мы этим делимся - нам не жалко", - заключила артистка.