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Британские СМИ еще в июне писали о российских военных в Константиновке - РИА Новости, 04.07.2026
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Британские СМИ еще в июне писали о российских военных в Константиновке

Британские СМИ в июне писали о ВС РФ в Константиновке, называя ее воротами ДНР

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британские СМИ писали о присутствии ВС РФ в Константиновке, которую назвали «воротами» в оставшуюся часть Донбасса.
  • Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.
  • Захват Константиновки может открыть российским войскам путь к Краматорску и Славянску и приблизить Кремль к завоеванию всего Донбасса.
ЛОНДОН, 4 июл - РИА Новости. Британские СМИ еще около двух недель назад начали писать о присутствии ВС РФ в Константиновке, которую назвали "воротами" в оставшуюся часть Донбасса.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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Газета Telegraph в статье от 22 июня под заголовком "Россия проникла в украинский город-крепость" отмечала, что ВС РФ начинают устанавливать контроль над "ключевой крепостью" Донбасса.
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"Российские войска проникли в украинский город-крепость Константиновку, который является ключевыми воротами в остальную часть Донбасса", - говорится в материале.
Также подчеркивалось, что город являлся частью дуги украинских укреплений на Донбассе, а занятие города российскими войсками может открыть им путь к Краматорску и Славянску, последним крупным опорным пунктам Украины в регионе.
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"Такой прорыв приблизит Кремль к достижению одной из его самых важных оставшихся военных целей: завоеванию всего Донбасса", - писала газета.
В материале от 29 июня газета Independent отмечала, что Россия продвигается к Константиновке, которую автор назвал "жизненно важным опорным пунктом в восточном "поясе крепостей" Украины".
"Боевые действия начали распространяться на сам город. На прошлой неделе высокопоставленные украинские командиры заявили, что небольшие группы российских солдат пытаются проникнуть на его окраины, предполагая, что за этим могут последовать ближние бои. Константиновка - самый южный из четырех ключевых населенных пунктов, образующих линию обороны, которая занимает центральное место стратегии Украины по удержанию высокоразвитого промышленного Донецкого региона", - говорится в материале.
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Автор также отмечал, что продвижение ВС РФ подчеркивает устойчивое преимущество России в военной силе, даже несмотря на удары украинских беспилотников. Отмечается, что украинские беспилотники средней дальности оказались неэффективными и не смогли остановить продвижение российских войск.
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"Захват Константиновки обеспечит российским войскам плацдарм, с которого они могли бы продвигаться на север вдоль пояса, который сейчас является центральной осью их кампании", - писала газета.
В свою очередь, газета Guardian еще в начале мая сообщала, что российские войска постепенно продвигаются к Константиновке, пытаясь закрепиться вблизи "хорошо защищенного района".
"Константиновка, наряду с другими городами, образует так называемый пояс крепостей на востоке страны - район, хорошо укрепленный украинскими военными", - отмечало издание.
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