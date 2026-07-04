В Госдуме объяснили отказ Зеленского признать освобождение Константиновки

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"Зеленский отказывается признать освобождение нашими войсками Константиновки, так как это не вяжется с его бонапартскими планами. Его заявление продиктовано страхом прослыть в глазах западных спонсоров балаболом, которому перестанут давать деньги. Это трусливый, наглый и лживый проходимец, который не имеет никакого отношение к законной власти на Украине", - сказал Шеремет.