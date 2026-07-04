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В Госдуме объяснили отказ Зеленского признать освобождение Константиновки - РИА Новости, 04.07.2026
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В Госдуме объяснили отказ Зеленского признать освобождение Константиновки

РИА Новости: Шеремет назвал Зеленского трусливым, наглым и лживым проходимцем

© Минобороны РоссииРоссийские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Минобороны России
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отказ Зеленского признать освобождение российскими войсками Константиновки в ДНР продиктован страхом прослыть в глазах западных спонсоров "балаболом", заявил Михаил Шеремет.
  • Президент Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.
  • Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский отказывается признать освобождение Константиновки из страха потерять доверие западных спонсоров.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского признать освобождение российскими войсками Константиновки в ДНР продиктован страхом прослыть в глазах западных спонсоров "балаболом", заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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"Зеленский отказывается признать освобождение нашими войсками Константиновки, так как это не вяжется с его бонапартскими планами. Его заявление продиктовано страхом прослыть в глазах западных спонсоров балаболом, которому перестанут давать деньги. Это трусливый, наглый и лживый проходимец, который не имеет никакого отношение к законной власти на Украине", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский продолжает жить по западному сценарию, уничтожая украинский народ в угоду чужим геополитическим и своим корыстным интересам.
"Он продолжает врать, выдумывать несусветные сценарии, чтобы дальше распиливать западные средства", - сказал депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ЗеленскийМихаил ШереметВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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