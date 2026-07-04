Краткий пересказ от РИА ИИ Подполковник в отставке сухопутных сил США Эрл Расмуссен заявил, что освобождение Вооруженными силами РФ Константиновки в ДНР стало ключевым шагом к достижению Россией целей в специальной военной операции.

Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что Константиновка была одним из четырех украинских «городов-крепостей», составляющих главную линию обороны ВСУ на Донбассе.

Глава государства назвал полное освобождение Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что это событие открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Освобождение Вооруженными силами РФ Константиновки в ДНР стало ключевым шагом к достижению Россией целей в специальной военной операции (СВО), заявил РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил США Эрл Расмуссен.

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что Константиновка в ДНР была одним из четырех украинских "городов-крепостей", составляющих главную линию обороны ВСУ на Донбассе.

« "Это ключевой шаг в достижении главных целей СВО", - сказал Расмуссен.

Он назвал Константиновку "главным и, возможно, одним из последних оплотов", которые были у Украины в Донбассе.

Расмуссен добавил, что продвижение России было методичным, несмотря на практически бесконечную поддержку Украины со стороны Запада.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.