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Расмуссен назвал освобождение Константиновки ключом к достижению целей СВО - РИА Новости, 04.07.2026
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 04.07.2026
Расмуссен назвал освобождение Константиновки ключом к достижению целей СВО

РИА Новости: Расмуссен назвал освобождение Константиновки ключом к целям СВО

© Минобороны РоссииРоссийские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Минобороны России
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник в отставке сухопутных сил США Эрл Расмуссен заявил, что освобождение Вооруженными силами РФ Константиновки в ДНР стало ключевым шагом к достижению Россией целей в специальной военной операции.
  • Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что Константиновка была одним из четырех украинских «городов-крепостей», составляющих главную линию обороны ВСУ на Донбассе.
  • Глава государства назвал полное освобождение Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что это событие открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Освобождение Вооруженными силами РФ Константиновки в ДНР стало ключевым шагом к достижению Россией целей в специальной военной операции (СВО), заявил РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил США Эрл Расмуссен.
Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что Константиновка в ДНР была одним из четырех украинских "городов-крепостей", составляющих главную линию обороны ВСУ на Донбассе.
Сергей Рудской проводит брифинг в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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Вчера, 10:58
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"Это ключевой шаг в достижении главных целей СВО", - сказал Расмуссен.
Он назвал Константиновку "главным и, возможно, одним из последних оплотов", которые были у Украины в Донбассе.
Расмуссен добавил, что продвижение России было методичным, несмотря на практически бесконечную поддержку Украины со стороны Запада.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Константиновка являлась логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации ДНР.
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AFP: Константиновка открывает путь к Славянску и Краматорску
Вчера, 19:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаЭрл РасмуссенСергей РудскойВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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