Расмуссен назвал освобождение Константиновки большой потерей для ВСУ

ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Освобождение Константиновки силами РФ негативно отразится на моральном духе и стратегии ВСУ, заявил в интервью РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил США Эрл Расмуссен.

"Это большая потеря для Украины, и она негативно отразится на моральном духе и стратегии ВСУ", - сказал Расмуссен.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.