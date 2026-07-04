Расмуссен назвал освобождение Константиновки большой потерей для ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Освобождение Константиновки силами РФ негативно отразится на моральном духе и стратегии ВСУ, заявил Эрл Расмуссен.
- Это большая потеря для Украины, добавил он.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Освобождение Константиновки силами РФ негативно отразится на моральном духе и стратегии ВСУ, заявил в интервью РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил США Эрл Расмуссен.
Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что Константиновка в ДНР была одним из четырех украинских "городов-крепостей", составляющих главную линию обороны ВСУ в Донбассе.
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"Это большая потеря для Украины, и она негативно отразится на моральном духе и стратегии ВСУ", - сказал Расмуссен.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Константиновка являлась логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации ДНР.