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Киев должен ответить до полудня 5 июля на предложение по Константиновке - РИА Новости, 04.07.2026
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19:45 04.07.2026
Киев должен ответить до полудня 5 июля на предложение по Константиновке

МО РФ: Киев должен ответить до 12.00 5 июля на гумпредложение по Константиновке

© Минобороны РоссииРоссийские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Минобороны России
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киеву предлагается проинформировать российское командование о реакции на предложение прекратить обстрел Константиновки до 12.00 мск 5 июля.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Киеву предлагается проинформировать российское командование о реакции на предложение прекратить обстрел константиновки до 12.00 мск 5 июля, сообщили в Минобороны РФ.
МО РФ сообщило о готовности российской стороны провести гуманитарную акцию по передаче тел украинских военнослужащих в освобожденной Константиновке. Предлагается с 12.00 до 18.00 мск украинской стороне прекратить обстрел города.
«

"О своем решении украинской стороне проинформировать российское командование по имеющимся каналам специальных служб до 12.00 мск 5 июля 2026 года", - говорится в сообщении.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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3 июля, 23:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевКонстантиновкаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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