Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киеву предлагается проинформировать российское командование о реакции на предложение прекратить обстрел Константиновки до 12.00 мск 5 июля.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Киеву предлагается проинформировать российское командование о реакции на предложение прекратить обстрел константиновки до 12.00 мск 5 июля, сообщили в Минобороны РФ.
МО РФ сообщило о готовности российской стороны провести гуманитарную акцию по передаче тел украинских военнослужащих в освобожденной Константиновке. Предлагается с 12.00 до 18.00 мск украинской стороне прекратить обстрел города.
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"О своем решении украинской стороне проинформировать российское командование по имеющимся каналам специальных служб до 12.00 мск 5 июля 2026 года", - говорится в сообщении.