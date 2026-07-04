Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова провести в Константиновке гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих.
- Минобороны предложило украинской стороне прекратить обстрел города на четыре часа в понедельник.
- Киеву на ответ дается время до завтрашнего дня.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия готова провести в освобожденной Константиновке гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих, сообщило Минобороны.
"В этих целях предлагается с 12:00 до 18:00 мск 6 июля 2026 года украинской стороне прекратить обстрел города Константиновка", — заявили там.
Противнику дается время до полудня воскресенья, чтобы по имеющимся каналам спецслужб проинформировать российское командование о своем решении.
Константиновка — один из четырех "городов-крепостей" наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой. Учитывая стратегическую важность, Киев с 2014-го создавал там хорошо укрепленную систему позиций.
Для удержания города и окрестностей ВСУ собрали группировку из семи бригад: всего 45 батальонов численностью до 15,5 тысячи военнослужащих, из которых 13,5 тысячи они в итоге потеряли. Также украинская армия лишилась 14 танков, 283 бронемашин, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восьми пусковых установок РСЗО.
Об освобождении города начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину накануне. Президент назвал это событие ключом к контролю над всей территорией ДНР: оно открывает прямую дорогу к продвижению к Краматорско-Славянской агломерации — последнему оплоту киевского режима в Донбассе.
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