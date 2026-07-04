Россия предложила ВСУ прекратить обстрел Константиновки, чтобы отдать тела

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия готова провести в Константиновке гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих.

Минобороны предложило украинской стороне прекратить обстрел города на четыре часа в понедельник.

Киеву на ответ дается время до завтрашнего дня.

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия готова провести в освобожденной Константиновке гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих, сообщило Россия готова провести в освобожденной Константиновке гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих, сообщило Минобороны

"В этих целях предлагается с 12:00 до 18:00 мск 6 июля 2026 года украинской стороне прекратить обстрел города Константиновка", — заявили там.

Противнику дается время до полудня воскресенья, чтобы по имеющимся каналам спецслужб проинформировать российское командование о своем решении.

Константиновка — один из четырех "городов-крепостей" наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой. Учитывая стратегическую важность, Киев с 2014-го создавал там хорошо укрепленную систему позиций.

Для удержания города и окрестностей ВСУ собрали группировку из семи бригад: всего 45 батальонов численностью до 15,5 тысячи военнослужащих, из которых 13,5 тысячи они в итоге потеряли. Также украинская армия лишилась 14 танков, 283 бронемашин, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восьми пусковых установок РСЗО.