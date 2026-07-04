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Россия предложила ВСУ прекратить обстрел Константиновки, чтобы отдать тела - РИА Новости, 04.07.2026
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19:36 04.07.2026 (обновлено: 20:36 04.07.2026)
Россия предложила ВСУ прекратить обстрел Константиновки, чтобы отдать тела

МО предложило Киеву прекратить обстрел Константиновки 6 июля для передачи тел

© Минобороны РоссииРоссийские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Минобороны России
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова провести в Константиновке гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих.
  • Минобороны предложило украинской стороне прекратить обстрел города на четыре часа в понедельник.
  • Киеву на ответ дается время до завтрашнего дня.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия готова провести в освобожденной Константиновке гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих, сообщило Минобороны.
"В этих целях предлагается с 12:00 до 18:00 мск 6 июля 2026 года украинской стороне прекратить обстрел города Константиновка", — заявили там.
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Константиновка — один из четырех "городов-крепостей" наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой. Учитывая стратегическую важность, Киев с 2014-го создавал там хорошо укрепленную систему позиций.
Для удержания города и окрестностей ВСУ собрали группировку из семи бригад: всего 45 батальонов численностью до 15,5 тысячи военнослужащих, из которых 13,5 тысячи они в итоге потеряли. Также украинская армия лишилась 14 танков, 283 бронемашин, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восьми пусковых установок РСЗО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКонстантиновкаУкраинаВалерий ГерасимовВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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