Краткий пересказ от РИА ИИ
- AFP назвало Константиновку одним из последних рубежей на пути к Славянско-Краматорской агломерации.
- Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки российской армией.
- Президент России назвал освобождение Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР.
ПАРИЖ, 4 июл - РИА Новости. Агентство Франс Пресс назвало освобожденную российскими вооруженными силами Константиновку одним из последних рубежей на пути к Славянско-Краматорской агломерации.
Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что Константиновка в ДНР была одним из четырех украинских "городов-крепостей", составляющих главную линию обороны ВСУ на Донбассе.
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"Константиновка - это один из последних рубежей на пути к крупным городам Краматорск и Славянск", - говорится в материале.
В своем сообщении АФП также охарактеризовало Константиновку как стратегический опорный пункт сил Киева, расположенный на пути к последним удерживаемым ВСУ крупным городам Донбасса. В свою очередь, газета Parisien назвала ее "ключевым городом" в регионе.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Константиновка являлась логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации ДНР.