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AFP: Константиновка открывает путь к Славянску и Краматорску - РИА Новости, 04.07.2026
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19:18 04.07.2026
AFP: Константиновка открывает путь к Славянску и Краматорску

AFP назвало Константиновку одним из последних рубежей у Славянска и Краматорска

© Минобороны РоссииРоссийские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Минобороны России
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • AFP назвало Константиновку одним из последних рубежей на пути к Славянско-Краматорской агломерации.
  • Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки российской армией.
  • Президент России назвал освобождение Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР.
ПАРИЖ, 4 июл - РИА Новости. Агентство Франс Пресс назвало освобожденную российскими вооруженными силами Константиновку одним из последних рубежей на пути к Славянско-Краматорской агломерации.
Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что Константиновка в ДНР была одним из четырех украинских "городов-крепостей", составляющих главную линию обороны ВСУ на Донбассе.
Сергей Рудской проводит брифинг в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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Вчера, 10:58
«
"Константиновка - это один из последних рубежей на пути к крупным городам Краматорск и Славянск", - говорится в материале.
В своем сообщении АФП также охарактеризовало Константиновку как стратегический опорный пункт сил Киева, расположенный на пути к последним удерживаемым ВСУ крупным городам Донбасса. В свою очередь, газета Parisien назвала ее "ключевым городом" в регионе.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Константиновка являлась логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации ДНР.
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3 июля, 23:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонстантиновкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаСергей РудскойВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныКраматорск
 
 
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