AFP: Константиновка открывает путь к Славянску и Краматорску

Краткий пересказ от РИА ИИ AFP назвало Константиновку одним из последних рубежей на пути к Славянско-Краматорской агломерации.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки российской армией.

Президент России назвал освобождение Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР.

ПАРИЖ, 4 июл - РИА Новости. Агентство Франс Пресс назвало освобожденную российскими вооруженными силами Константиновку одним из последних рубежей на пути к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что Константиновка в ДНР была одним из четырех украинских "городов-крепостей", составляющих главную линию обороны ВСУ на Донбассе.

« "Константиновка - это один из последних рубежей на пути к крупным городам Краматорск и Славянск", - говорится в материале.

В своем сообщении АФП также охарактеризовало Константиновку как стратегический опорный пункт сил Киева, расположенный на пути к последним удерживаемым ВСУ крупным городам Донбасса. В свою очередь, газета Parisien назвала ее "ключевым городом" в регионе.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.