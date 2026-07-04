Песков назвал взятие Константиновки российскими бойцами важной победой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков назвал взятие Константиновки российскими бойцами очень важной победой.
- Путин назвал взятие Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР и отметил, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал взятие Константиновки российскими бойцами очень важной победой.
"Это, действительно, очень важная победа", - сказал Песков в эфире Радио "КП" на вопрос, как бы он прокомментировал большой резонанс в мире в ответ на взятие Константиновки.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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