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Эксперт назвал освобождение Константиновки имиджевой потерей для Зеленского - РИА Новости, 04.07.2026
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Эксперт назвал освобождение Константиновки имиджевой потерей для Зеленского

Шпетле: освобождение Константиновки стало имиджевой потерей для Зеленского

© Минобороны РоссииРоссийские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Минобороны России
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгерский политический эксперт Георг Шпетле заявил, что освобождение Константиновки стало имиджевой потерей для Владимира Зеленского и открыло для российской армии путь на запад.
БУДАПЕШТ, 4 июл - РИА Новости. Освобождение Константиновки российской армией стало имиджевой потерей для Владимира Зеленского, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпетле.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
"Освобождение Константиновки стало серьезной имиджевой потерей для Зеленского, поскольку и военные, и гражданское население видят, что более 27 стран (ЕС - ред.) помогают ему деньгами и оружием, они уже вложили почти 600 миллиардов долларов в военные операции Украины, но им не удалось сломить натиск и мощь России", - сказал Шпетле.
По его словам, освобождение Константиновки "полностью открыло" для российской армии "путь на запад".
"Как заявил Владимир Путин, это был последний и один из самых сильных плацдармов для украинцев, и это фактически сломило украинское сопротивление на Донбассе. Поэтому можно предположить, что украинцы затем отступят из нескольких районов", - отметил эксперт.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВалерий ГерасимовЕвросоюз
 
 
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