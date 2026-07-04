Краткий пересказ от РИА ИИ Венгерский политический эксперт Георг Шпетле заявил, что освобождение Константиновки стало имиджевой потерей для Владимира Зеленского и открыло для российской армии путь на запад.

БУДАПЕШТ, 4 июл - РИА Новости. Освобождение Константиновки российской армией стало имиджевой потерей для Владимира Зеленского, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпетле.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

"Освобождение Константиновки стало серьезной имиджевой потерей для Зеленского, поскольку и военные, и гражданское население видят, что более 27 стран (ЕС - ред.) помогают ему деньгами и оружием, они уже вложили почти 600 миллиардов долларов в военные операции Украины, но им не удалось сломить натиск и мощь России", - сказал Шпетле.

По его словам, освобождение Константиновки "полностью открыло" для российской армии "путь на запад".