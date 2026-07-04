Константиновка откроет путь для продвижения на Краматорск, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянская газета Repubblica сообщает, что Константиновка была одним из четырех последних оплотов ВСУ в Донбассе.
- Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки российской армией.
- Освобождение Константиновки открывает путь для наступления на Краматорск и является ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе — Краматорско-Славянской агломерации.
РИМ, 4 июл – РИА Новости. Константиновка оставалась одним из четырех последних оплотов ВСУ в Донбассе, ее освобождение откроет путь для продвижения на Краматорск, говорится в публикации итальянской газеты Repubblica.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.
"Константиновка представляет собой очень важную цель: это один из четырех оплотов, защищающих последнюю часть Донбасса, находящуюся в руках Украины. Ее падение откроет путь для наступления на Краматорск, столицу района, который продолжает сопротивление", - написал автор Repubblica, аналитик Джанлука Ди Фео.
Освобожденная Константиновка является ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил – первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергея Рудской.
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22 июня 2022, 17:18