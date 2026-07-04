Константиновка откроет путь для продвижения на Краматорск, пишут СМИ

"Константиновка представляет собой очень важную цель: это один из четырех оплотов, защищающих последнюю часть Донбасса, находящуюся в руках Украины. Ее падение откроет путь для наступления на Краматорск, столицу района, который продолжает сопротивление", - написал автор Repubblica, аналитик Джанлука Ди Фео.