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В Госдуме оценили значение освобождения Константиновки - РИА Новости, 04.07.2026
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17:38 04.07.2026
В Госдуме оценили значение освобождения Константиновки

Депутат Колесник: взятие Константиновки должно стать сигналом для стран ЕС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия полностью освободила Константиновку в ДНР.
  • Член комитета Госдумы Колесник заявил, что освобождение Константиновки даст России серьезные преимущества на возможных переговорах по Украине.
  • По словам Колесника, взятие Константиновки должно стать сигналом для стран Евросоюза пересмотреть свою политику поддержки Украины.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Освобождение Константиновки в ДНР даст России серьезные преимущества на возможных переговорах по Украине, а также станет сигналом для стран Европы задуматься о целесообразности дальнейшей поддержки Киева, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
"Это серьезный успех наших вооруженных сил. Он дает нам серьезные переговорные позиции и закрепление военного успеха. Вся дипломатия связана как раз с успехами наших вооруженных сил, к сожалению, на сегодня такие реалии", - сказал Колесник изданию "Газета.Ru" , комментируя значение освобождения Константиновки.
По его словам, взятие города открывает российским войскам возможности для продвижения в направлении Славянско-Краматорской агломерации, а также должно стать сигналом для стран Евросоюза пересмотреть свою политику поддержки Украины. Колесник считает, что дальнейшее вмешательство европейских государств может привести к их более глубокому вовлечению в конфликт.
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22 июня 2022, 17:18
 
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