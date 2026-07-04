Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия полностью освободила Константиновку в ДНР.
- Член комитета Госдумы Колесник заявил, что освобождение Константиновки даст России серьезные преимущества на возможных переговорах по Украине.
- По словам Колесника, взятие Константиновки должно стать сигналом для стран Евросоюза пересмотреть свою политику поддержки Украины.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Освобождение Константиновки в ДНР даст России серьезные преимущества на возможных переговорах по Украине, а также станет сигналом для стран Европы задуматься о целесообразности дальнейшей поддержки Киева, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
"Это серьезный успех наших вооруженных сил. Он дает нам серьезные переговорные позиции и закрепление военного успеха. Вся дипломатия связана как раз с успехами наших вооруженных сил, к сожалению, на сегодня такие реалии", - сказал Колесник изданию "Газета.Ru" , комментируя значение освобождения Константиновки.
По его словам, взятие города открывает российским войскам возможности для продвижения в направлении Славянско-Краматорской агломерации, а также должно стать сигналом для стран Евросоюза пересмотреть свою политику поддержки Украины. Колесник считает, что дальнейшее вмешательство европейских государств может привести к их более глубокому вовлечению в конфликт.
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22 июня 2022, 17:18