МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Освобождение Константиновки в ДНР даст России серьезные преимущества на возможных переговорах по Украине, а также станет сигналом для стран Европы задуматься о целесообразности дальнейшей поддержки Киева, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, взятие города открывает российским войскам возможности для продвижения в направлении Славянско-Краматорской агломерации, а также должно стать сигналом для стран Евросоюза пересмотреть свою политику поддержки Украины. Колесник считает, что дальнейшее вмешательство европейских государств может привести к их более глубокому вовлечению в конфликт.