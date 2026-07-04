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Медведев прокомментировал освобождение Константиновки - РИА Новости, 04.07.2026
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17:25 04.07.2026 (обновлено: 17:29 04.07.2026)
Медведев прокомментировал освобождение Константиновки

Медведев назвал освобождение Константиновки важным этапом в достижении целей СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев назвал взятие Константиновки важным этапом в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей СВО.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Взятие Константиновки - важный этап в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей СВО, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Он назвал освобождение Константиновки очевидным успехом ВС РФ.
"Важный этап в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей СВО", - написал Медведев на платформе "Макс".
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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