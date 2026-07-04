Медведев прокомментировал освобождение Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев назвал взятие Константиновки важным этапом в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей СВО.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Взятие Константиновки - важный этап в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей СВО, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Он назвал освобождение Константиновки очевидным успехом ВС РФ.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.