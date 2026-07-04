Медведев назвал освобождение Константиновки очевидным успехов ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки российской армией.
- Президент Путин назвал освобождение Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР и открывающим дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал освобождение Константиновки очевидным успехом Вооруженных сил РФ.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
"Взятие Константиновки – очевидный успех наших воинов", - написал Медведев в канале в "Макс".
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22 июня 2022, 17:18