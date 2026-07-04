Белоусов поздравил группировку "Юг" с освобождением Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав нескольких соединений и частей "Южной" группировки войск с освобождением Константиновки в ДНР.
- В поздравительных телеграммах Белоусов отметил смелые и решительные действия бойцов, а также существенные потери противника.
- Министр обороны поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО и верность воинскому долгу.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав соединений и частей "Южной" группировки войск с освобождением Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 103-го гвардейского мотострелкового полка, 4-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Суворова бригады имени Георгия Победоносца, 6-й мотострелковой дивизии, 10-го гвардейского танкового ордена Жукова полка, 72-й отдельной мотострелковой бригады, 78-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.
В поздравительной телеграмме для 103-го гвардейского мотострелкового полка, Белоусов говорит о том, что смелые и решительные действия бойцов РФ позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение "Южной" группировки войск.
А в телеграмме 4-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Суворова бригаде имени Георгия Победоносца глава военного ведомства отметил, что в результате профессиональных и решительных действий бригады противник в очередной раз понес существенные потери и потерпел поражение на поле боя.
"Подвиги мотострелков прославленного соединения навсегда вписаны в героическую летопись русского воинства", − подчеркнул министр обороны в поздравительной телеграмме для 6-й мотострелковой дивизии.
Белоусов также заявил, что верные Отечеству воины 10-го гвардейского танкового ордена Жукова полка по первому зову Родины встали на ее защиту и с честью выполняют задачи специальной военной операции.
"В ходе специальной военной операции воины бригады выполняют боевые задачи в сложнейших условиях, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага, отбрасывая его с занимаемых рубежей", – говорится в поздравительной телеграмме 72-й отдельной мотострелковой бригаде.
Министр обороны РФ подчеркнул, что в упорных боях с противником на Краматорско-Дружковском тактическом направлении военнослужащие 78-го мотострелкового полка, проявляя храбрость и самоотверженность, мужественно исполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов на донецкой земле.
В заключении глава военного ведомства поблагодарил всех военнослужащих за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что воины продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.