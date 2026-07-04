Белоусов поздравил группировку "Юг" с освобождением Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав нескольких соединений и частей "Южной" группировки войск с освобождением Константиновки в ДНР.

В поздравительных телеграммах Белоусов отметил смелые и решительные действия бойцов, а также существенные потери противника.

Министр обороны поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО и верность воинскому долгу.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав соединений и частей "Южной" группировки войск с освобождением Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 103-го гвардейского мотострелкового полка, 4-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Суворова бригады имени Георгия Победоносца , 6-й мотострелковой дивизии, 10-го гвардейского танкового ордена Жукова полка, 72-й отдельной мотострелковой бригады, 78-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.

В поздравительной телеграмме для 103-го гвардейского мотострелкового полка, Белоусов говорит о том, что смелые и решительные действия бойцов РФ позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение "Южной" группировки войск.

А в телеграмме 4-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Суворова бригаде имени Георгия Победоносца глава военного ведомства отметил, что в результате профессиональных и решительных действий бригады противник в очередной раз понес существенные потери и потерпел поражение на поле боя.

"Подвиги мотострелков прославленного соединения навсегда вписаны в героическую летопись русского воинства", − подчеркнул министр обороны в поздравительной телеграмме для 6-й мотострелковой дивизии.

Белоусов также заявил, что верные Отечеству воины 10-го гвардейского танкового ордена Жукова полка по первому зову Родины встали на ее защиту и с честью выполняют задачи специальной военной операции.

"В ходе специальной военной операции воины бригады выполняют боевые задачи в сложнейших условиях, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага, отбрасывая его с занимаемых рубежей", – говорится в поздравительной телеграмме 72-й отдельной мотострелковой бригаде.

Министр обороны РФ подчеркнул, что в упорных боях с противником на Краматорско-Дружковском тактическом направлении военнослужащие 78-го мотострелкового полка, проявляя храбрость и самоотверженность, мужественно исполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов на донецкой земле.