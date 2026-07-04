Военный эксперт рассказал, к чему привело взятие Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, после освобождения Константиновки ВСУ потеряли свои последние элитные подразделения.
- Эксперт также отметил, что боевики ВСУ оставили в Константиновке большое количество западной военной техники и вооружения.
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Освобождение Константиновки привело к тому, что ВСУ потеряли свои последние элитные подразделения, сообщил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
"В Константиновке оставались последние элитные подразделения ВСУ, и после освобождения города на украинском фронте настоящих элитных подразделений в украинской армии не осталось, потому что практически все они сменили уже три-четыре-пять составов и больше", - сказал Гагин.
Он добавил, что боевики ВСУ, убегая из Константиновки, потеряли и оставили там большое количество западной военной техники и вооружения.