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Военный эксперт рассказал, к чему привело взятие Константиновки - РИА Новости, 04.07.2026
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Военный эксперт рассказал, к чему привело взятие Константиновки

Гагин: ВСУ потеряли последние элитные подразделения в Константиновке

© Минобороны РоссииРоссийские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Минобороны России
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, после освобождения Константиновки ВСУ потеряли свои последние элитные подразделения.
  • Эксперт также отметил, что боевики ВСУ оставили в Константиновке большое количество западной военной техники и вооружения.
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Освобождение Константиновки привело к тому, что ВСУ потеряли свои последние элитные подразделения, сообщил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
"В Константиновке оставались последние элитные подразделения ВСУ, и после освобождения города на украинском фронте настоящих элитных подразделений в украинской армии не осталось, потому что практически все они сменили уже три-четыре-пять составов и больше", - сказал Гагин.
Он добавил, что боевики ВСУ, убегая из Константиновки, потеряли и оставили там большое количество западной военной техники и вооружения.
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