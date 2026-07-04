Сбежавшие из Константиновки боевики ВСУ морально сломлены, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия полностью освободила Константиновку, доложил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину.
- По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, сбежавшие из Константиновки боевики ВСУ не смогут помочь сослуживцам на другом участке фронта, так как они сломлены морально.
ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Боевики ВСУ, сбежавшие из освобожденной Константиновки, не смогут помочь сослуживцам на другом участке фронта, потому что морально сломлены из-за долгого отсутствия ротации и боев за город, сообщил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"Противник отступил с Константиновки напрямую на Краматорск и Славянск. Другие гарнизоны они не особенно усилят. И боевики, которые были в Константиновке, сломлены морально из-за отсутствия ротации, снабжения и с приказом воевать до последнего", - сказал Гагин.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.