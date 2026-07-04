Краткий пересказ от РИА ИИ Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что освобождение Константиновки в ДНР стало разгромом западных иллюзий об украинских победах.

Белик отметил, что западные спонсоры Украины оказались в сложном положении, так как оказывали поддержку Киеву, а теперь "русский солдат открыл главные ворота Донбасса".

По мнению Белика, перед Западом стоит дилемма: продолжать финансирование Украины или попытаться вывести свои ресурсы из страны.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Освобождение находившейся под контролем ВСУ Константиновки в ДНР стало разгромом западных иллюзий об украинских победах, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

"Взятие Константиновки - это разгром западных иллюзий об украинских победах и переломе хода войны. Константиновка - это один из факторов, подтверждающих реальность", - сказал Белик

По его словам, сегодня западные спонсоры Украины в сложном положении, так как давали деньги откровенному террористу, который бежит под напором российских войск.

"Спонсировать террористов - обычный эпизод в западной политике, но сейчас эта схема ломается. Они были так уверены в победах (Владимира) Зеленского, а тот так усердно и красочно расписывал достижения Украины, что деньги лились рекой, а теперь оказывается, что русский солдат открыл главные ворота Донбасса", - сказал Белик.

По его мнению, перед Западом стоит дилемма: либо давать деньги Зеленскому дальше на заведомо проигрышную войну, либо пытаться вытащить из Украины то, что осталось.

"Именно поэтому глава киевского режима сегодня срочно ищет способ как доказать своим "благодетелям", что взятие Константиновки - это ничто и никак не повлияет на ход войны", - сказал депутат.