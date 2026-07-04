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Путину показали кадры из Константиновки - РИА Новости, 04.07.2026
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11:11 04.07.2026 (обновлено: 11:23 04.07.2026)
Путину показали кадры из Константиновки

Путину показали, как ВС России контролируют узлы обороны ВСУ в Константиновке

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин во время доклада увидел кадры контроля ВС России в районах Константиновки, где были оборудованы узлы обороны противника.
  • Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Путину о полном освобождении Константиновки, после чего Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину во время доклада показали кадры контроля ВС РФ во всех районах Константиновки, где были оборудованы узлы обороны противника, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ - первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
"В ходе доклада командира четвертой мотострелковой бригады Верховному Главнокомандующему были показаны кадры контроля российскими подразделениями во всех районах города, где были оборудованы узлы обороны противника", - сказал Рудской на брифинге.
Он перечислил эти районы и указал, когда они были освобождены российскими бойцами. Так, частный сектор "Украинский хутор" на юго-западе города был освобожден в середине июня, сейчас завершается его зачистка. Во второй половине мая были освобождены районы с плотной городской застройкой из высотных зданий Южный и Второй.
В Цинковом районе, освобожденном в начале июня, была сосредоточена большая часть пунктов управления и мест запуска БПЛА противника. Комплекс административных зданий с жилыми кварталами в Центральном - в конце мая.
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На западе Константиновки квартал Красный городок был зачищен от боевиков также в конце мая. Кроме того, промышленная зона металлургического комбината "Мегатекс" освобождена в начале июня.
Территория завода "Автостекло" в конце мая была взята под контроль ВС РФ. Также был освобожден бывший узел обороны ВСУ в районе железнодорожного вокзала.
В конце апреля российскими штурмовыми группами была занята территория завода "Стройстекло". Исторический центр города с малоэтажной застройкой и высотным кварталом оказался наиболее сложным для взятия из-за большого количества бункеров и огневых точек в подвалах домов. Его российские мотострелки зачистили в середине июня.
В середине мая освобождена промышленная зона завода утяжелителей на северо-востоке города. В начале июня под контроль ВС РФ была взята территория животноводческого комплекса на северо-восточной окраине города.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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БезопасностьРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинСергей РудскойВалерий Герасимов
 
 
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