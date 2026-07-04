Краткий пересказ от РИА ИИ Константиновка была одним из четырех «городов-крепостей», составляющих главную линию обороны ВСУ на Донбассе.

Российская армия полностью освободила Константиновку, что, по словам Путина, открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Константиновка была одним из четырех украинских "городов-крепостей", составляющих главную линию обороны ВСУ на Донбассе, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

"Она (Константиновка - ред.) являлась одним из четырех "городов-крепостей" наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой, составляющих главную линию обороны ВСУ на Донбассе", - сказал Рудской на брифинге в Минобороны РФ.