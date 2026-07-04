Рейтинг@Mail.ru
ВС России находятся во всех частях Константиновки, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 04.07.2026
ВС России находятся во всех частях Константиновки, заявили в Минобороны

Рудской: российские военные находятся во всех частях Константиновки

© Фото : Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские войска взяли под контроль районы Константиновки
Российские войска взяли под контроль районы Константиновки - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Российские войска взяли под контроль районы Константиновки
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные находятся во всех частях Константиновки от южной до северной ее окраин.
  • Расположение российских военнослужащих в городе не раскрывается в целях безопасности.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские военные находятся во всех частях Константиновки от южной до северной ее окраин, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба - первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Российские военнослужащие находятся во всех частях города от южной до северной окраин Константиновки. В целях безопасности раскрывать их расположение мы не можем. А указанные в докладе командира бригады штурмовые подразделения на данный момент переместились на другие позиции", - сказал Рудской на брифинге МО для СМИ.
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской проводит брифинг в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
В Минобороны рассказали о численности группировки ВСУ в Константиновке
Вчера, 10:51
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаСергей РудскойВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала