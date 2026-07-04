ВС России находятся во всех частях Константиновки, заявили в Минобороны

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские военные находятся во всех частях Константиновки от южной до северной ее окраин, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба - первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.