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Минобороны рассказало о значении освобождения Константиновки - РИА Новости, 04.07.2026
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10:50 04.07.2026
Минобороны рассказало о значении освобождения Константиновки

Минобороны назвало Константиновку ключом к Краматорско-Славянской агломерации

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Освобожденная Константиновка является ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации, сообщили журналистам на брифинге начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первого заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского.
"В результате активных наступательных действий подразделений Южной группировки войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Константиновка. Это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации", - сообщили на брифинге.
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22 июня 2022, 17:18
 
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