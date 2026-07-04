Минобороны рассказало о значении освобождения Константиновки

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Освобожденная Константиновка является ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации, сообщили журналистам на брифинге начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первого заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского.
"В результате активных наступательных действий подразделений Южной группировки войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Константиновка. Это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации", - сообщили на брифинге.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18